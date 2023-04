Quarks Daily Spezial Folge 93 – Bäume pflanzen – retten wir so das Klima?

Waldlandschaften wiederherstellen

Damit eine solche Aufforstung auch erfolgreich ist, gibt es aber einiges zu beachten:

• verschiedene Baumarten anpflanzen: So gibt man Tieren und Pflanzen Lebensraum. Außerdem sind Mischwälder weniger anfällig für Krankheiten und Klimaveränderungen.

• einheimische oder angepasste Baumarten pflanzen: So erhöht man die Chance, dass ein natürlicher Lebensraum erhalten bleibt. Werden die falschen Bäume angepflanzt, können sie sogar den Wasserkreislauf stören.

• die Bevölkerung einbinden: Die Menschen in den jeweiligen Regionen in Aufforstungsprojekte einzubinden, ist entscheidend für deren Erfolg. Oft ist es sinnvoll, dass Menschen Wälder nachhaltig nutzen können und so auch wirtschaftlich profitieren.

• Projekte langfristig anlegen: Wälder speichern am Anfang nur wenig Kohlenstoff, erst wenn die Bäume aufwachsen, steigt die Menge. Das dauert aber viele Jahrzehnte.

Wenn man die eigenen CO2-Emissionen ausgleichen möchte, sind Aufforstungsprojekte zudem nur eine Möglichkeit, das zu tun. Welche Möglichkeiten es gibt und worauf man achten sollte, dazu gibt es Tipps vom Umweltbundesamt (UBA).

Schützen ist besser als Aufforsten

Obwohl Aufforstungen unser CO2-Problem nicht allein lösen werden, gibt es also viele gute Gründe dafür. Man muss aber wissen: Eine aufgeforstete Fläche kann einen natürlichen Wald nicht völlig ersetzen oder wiederherstellen. Studien zeigen, dass natürliche Wälder oft bessere CO2-Speicher sind als aufgeforstete Plantagen. Zudem sind ursprüngliche Wälder, vor allem Regenwälder, besonders artenreich. Aus ökologischer Sicht ist es also besonders wichtig, natürliche Wälder zu schützen.

Die Macher:innen

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.

Alexandra Hostert ist Journalistin und Biologin. Sie erzählt am liebsten Geschichten zu Natur- und Umweltthemen – egal ob als Podcast, im Radio, als Film oder Text.