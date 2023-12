Wie weit sind wir von 1,5 Grad Erwärmung entfernt?

Im Detail kommt das darauf an, an welchen Messwerten man sich orientiert. Klimaforschende beziehen sich meistens auf langjährige Mittel, also Temperatur-Durchschnittswerte über Jahre oder Jahrzehnte gerechnet: So war es in der Periode 2011-2020 um 1,09 °C wärmer als zwischen 1850 und 1900, schreibt der Weltklimarat IPCC.

1,5 Grad Erwärmung in so einem langjährigen Mittel werden laut dem aktuellen Weltklimaratsbericht wohl in den nächsten zwanzig Jahren überschritten – und zwar unabhängig davon, wie schnell die Emissionen reduziert werden. Die Reduktion lohnt sich trotzdem: Wenn viel Klimaschutz betrieben wird, werden 1,5 Grad zwar erreicht, aber entweder gar nicht oder nur wenig überschritten.