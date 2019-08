Darum sollten wir Algen lieben

Darum müssen wir darüber sprechen:

Algen als Klimaretter

Wissenschaftler haben schon vor vielen Jahren die versteckten Kräfte der Mikro- und Makroalgen erkannt. Nicht nur in Asien gelten sie als Superfood, auch in Deutschland verdichten sich die Forschungsprojekte um Seetang, Braunalgen und Co. Denn der hohe Nährstoffgehalt ist nur einer von vielen Gründen, weshalb wir Algen gewaltig unterschätzen. Im marinen Ökosystem haben Algen eine ganz besonders wichtige Aufgabe: Sie reinigen die Meere, wie eine Art Lunge und Leber in einem. Alle, auch durch Menschen verursachte, Schadstoffe, die in Richtung Meeresboden sickern, verstoffwechseln sie. Sie filtern zum Beispiel das Klimagas CO2 und giftige Schwermetalle von Tankerunglücken aus dem Wasser und verschließen es in Form von Biomasse. Diese Fähigkeit hat sie bereits für den Job als Abgasfilter in befahrenen Gegenden qualifiziert.“

Je mehr Algen es gibt, desto mehr CO2 könnten wir aus der Luft filtern”, sagt Laurie Hofmann vom Alfred-Wegener-Institut.

Algen als Alternative zu Plastik

Aber nicht nur bei der Aufnahme von CO2 können Algen ein natürlicher Helfer sein. Da Algen im Wasser sehr viel Widerstand ausgesetzt sind, sind sie mit einer festen und flexiblen Struktur ausgestattet. “Das macht sie zum perfekten Material für eine Verpackung”, erklärt Dr. Ramona Bosse, Universität Bremerhaven. Die Wissenschaftlerin stellt aus der gelantineartigen Algenstruktur sowohl biegsame, als auch feste Materialien her, die in ein paar Jahren als Lebensmittelverpackung auf den Markt kommen sollen. Gemeinsam mit Laurie Hofmann vom Alfred-Wegener-Institut hat sie ermittelt, welche Algenarten aus unseren heimischen Gewässern sich als Verpackung eignen. Geplant ist, die Algen direkt vor der Haustür zu ernten, um so Transportwege zu sparen und klimafreundlich zu produzieren.

Im Gegensatz zu Plastik sind Algen ein nachhaltiges und wirtschaftlich dankbares Material. „Algen vermehren sich sehr schnell und für die Verpackungsherstellung kann man die ganze Pflanze verwerten und hat keine Abfallstoffe“, erklärt Dag Kleveland, ein norwegischer Unternehmer, der mit seiner Firma Algenverpackungen herstellt. Ein weiterer Vorteil sei, dass der Algenanbau weder Dünger noch Bewässerung braucht. Und: Er konkurriere nicht mit der Lebensmittelproduktion, da er im Meer und nicht an Land stattfindet. Der Unternehmer sieht in den Algenverpackungen bisher noch keine Nachteile.

Algen als grüne Energiequelle

Neben ihrer stabilen Struktur sind Meeresalgen sehr effiziente Lebewesen. Bei der Photosynthese können sie Produkte erzeugen, die wir in Form von Biogas, Biodiesel, Biowasserstoff oder Bioethanol als Energiequelle verwenden können. Das qualifiziert sie als vielversprechende, alternative Energiequelle. Schon seit vielen Jahren forscht Prof. Rüdiger Schulz an einem Verfahren, die Energie der Mikroalgen zu nutzen. Derzeit arbeitet er an einem Projekt, das die Produktion von Biowasserstoff optimieren soll. Der nötige Wasserstoff kommt aus den Algen und wird in einer Brennstoffzelle zu elektrischem Strom umgewandelt, der in Zukunft Elektromotoren antreiben könnte. “Als Abfallprodukt entsteht nur Wasser, kein Kohlendioxid”, erklärt der Wissenschaftler. Er weist trotzdem daraufhin, dass Solarer Biowasserstoff nur eine Möglichkeit der Energiegewinnung aus Algen darstellt. Alle Verfahren sind bisher noch zu teuer und ineffizient. Aber: In Zukunft sind Mikroalgen eine weitere Möglichkeit, um umweltschonend und nachhaltig Energie zu gewinnen.