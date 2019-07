Rechnet sich Deutschland seine CO2-Bilanz schön?

Aber:

Die Emissionen steigen – vor allem im Ausland

In der Diskussion um die Schönrechnerei geht es auch um so genannte “embodied emissions”, also ausgelagerte Emissionen. Beispielsweise produzieren viele deutsche Firmen ihre Autos und Geräte in China. Später aber wird ein Teil davon wieder nach Deutschland transportiert, verkauft und genutzt.

Solche Importe und die entstandenen Emissionen werden in den meisten Berichten nicht berücksichtigt. Die CO2-Emissionen deutscher Produkte und deutscher Firmen in China gehen auf das Klimakonto in Fernost. Selbstverständlich gilt das nicht nur für Deutschland. Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen in China gehen auf Exporte zurück, die Produkte landen also in Läden der USA , Frankreich oder auch Ruandas. Ein Fünftel des weltweiten CO2-Emissionsanstiegs soll zwischen 1990 und 2008 durch Chinas Exporte entstanden sein, haben Forscher in einer internationalen Studie berechnet.

CO2-Emissionen verlagern sich

Ihre Ergebnisse zeigen: Die CO2-Emissionen der Industriestaaten verlagern sich immer weiter. Zwischen 1990 und 2008 ist ihr Anteil an den globalen CO2-Emissionen von 20 auf 26 Prozent gestiegen. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich die Weltwirtschaft immer stärker vernetzt und intensiver über den gesamten Globus Handel getrieben wird.

Auch in Deutschland hat der Anteil von importierten CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren zugenommen. Das hat zur Folge, dass die gesamten CO2-Emissionen Deutschlands nicht so stark gesunken sind wie die Zahlen, die meistens für die Öffentlichkeit genutzt werden. Und: Deutschlands Anstrengungen um die Klimaschutzziele werden nicht an den Gesamtemissionen beurteilt, sondern an den Inlandsemissionen. Klimaschutzziele lassen sich leichter erreichen, wenn man CO2-lastige Güter eher importiert.

Aus globaler Perspektive steigen CO2-Emissionen

Weltweit betrachtet spielt es natürlich keine Rolle, ob die Emissionen in Land A oder Land B entstehen. Sie existieren und haben damit auch Effekte auf Klima und Umwelt. Internationalen Daten belegen: Global betrachtet steigen die CO2-Emissionen weiter an.

Während die Industriestaaten, darunter die EU -Länder, Japan oder die USA, ihre Inlandsemissionen seit Jahren oder Jahrzehnten reduzieren, nehmen die Werte insbesondere in China, Indien, Brasilien und anderen Entwicklungsländern zu.

Das liegt auch daran, dass die Produktion immer stärker in solche Länder verlagert wird, in denen die Umweltauflagen weniger strikt sind. Was sich für Länder wie Deutschland auf dem Blatt derzeit positiv auswirkt, stellt andere Länder vor Probleme. Denn solange vor allem die westlichen Industriestaaten nicht auch an den Gesamtwerten mit Import- und Export gemessen werden, müssen sie unsere Konsum-Emissionen regulieren.