Wie teuer müsste Fleisch aus artgerechter Haltung sein?

Also: Wie viel müsste tierwohlgerechtes Fleisch eigentlich kosten?

Eins schon mal vorweg: Es ist kompliziert. Relativ klar ist, dass artgerechte Haltung mehr Platz benötigt. Aber wie viel kostet Platz? In welcher Gegend – und welche Art Platz? Es muss auch anders gefüttert werden, das erhöht die Kosten für Futter und Personal. Aber wiegen die Vorteile durch bessere Gesundheit und weniger Verhaltensstörungen das wieder auf?

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung und der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des BMEL haben die Kosten für artgerechtere Haltung auf jährlich zwischen 2,9 und 4,6 Milliarden Euro geschätzt. Der wissenschaftliche Beirat hat die zu erwartenden Kosten 2015 etwas weiter aufgeschlüsselt:

Für Schweine geht er von einer Kostensteigerung von etwa 26 Prozent für die Aufstockung der Bedingungen auf die Premiumstufe des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbundes aus.

Für den Verzicht auf das Kupieren der Schwänze wären etwa 7,4 Prozent höhere Kosten zu erwarten.

Für das zusätzliche organische Beschäftigungsmaterial etwa 1,1 Prozent höhere Kosten.

Insgesamt kommt der Beirat für Schweine auf etwa 34 Prozent höhere Kosten. Umgerechnet sind das etwa 2,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Für Masthühner sind es 15,4 Prozent höhere Kosten, das entspricht etwa 215 Millionen Euro pro Jahr. Für Mastrinder legten sie dieselben Schätzungen an wie für Schweine, das entspricht Kosten von etwa 900 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt kommen die Expert:innen so auf Mehrkosten von etwa 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind etwa 45 Euro pro Bürger:in und Jahr – klingt gar nicht so viel. Aber wie könnte es umgelegt werden?

Tierwohlabgabe für tierfreundliche Projekte

Einige Expertengruppen haben versucht auszurechnen, wie teuer artgerecht erzeugtes Fleisch sein müsste, um die Kosten zu decken. Eine davon ist das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FOES). Die Wissenschaftler:innen haben verschiedene Szenarien durchgespielt, unter anderem eine Tierwohlabgabe.

Die Idee wäre, dass wir Verbraucher:innen die Abgabe beim Einkauf pro Kilogramm Fleisch bezahlen. Alternativ könnte sie beim Schlachthof erhoben werden. Dieses Geld könnte dann in einen Fonds fließen, mit dem man dann Tierwohlprojekte in Betrieben direkt fördern könnte. Das könnte Landwirt:innen sehr helfen, die gern mehr fürs Tierwohl tun würden, sich dies aber bisher wirtschaftlich nicht leisten können. Die Abgabe würde also direkt für das Tierwohl wieder ausgegeben.

Ehrlich gesagt: So viel mehr wäre es nicht

Die Wissenschaftler:innen kommen zu dem Schluss, dass es einen sehr guten Effekt für das Tierwohl hätte, wenn wir pro Kilogramm Schweinefleisch zwischen 44 und 66 Cent mehr bezahlen würden. Für Rindfleisch läge die Abgabe mit 59 bis 88 Cent pro Kilogramm leicht darüber, für Geflügel mit 7 bis 18 Cent pro Kilogramm noch erheblich niedriger.

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, in dem landwirtschaftliche Verbände, der Ökolandbau, Wissenschaftler:innen, Ländervertreter:innen, Tierärzt:innen und Verbraucherschützer:innen vertreten sind, hat sich ebenfalls Gedanken zu Tierwohl und Kosten gemacht. Um die angenommenen Kosten auf die Bürger:innen zu verteilen, schlägt das Netzwerk eine Tierwohlabgabe vor, ähnlich wie der FOES. Diese könnte zum Beispiel 40 Cent pro Kilogramm Fleisch betragen. Für Milch, Milchprodukte und Eier wären 2 Cent pro Kilogramm fällig, für Käse und Butter 15 Cent pro Kilogramm.

Wichtig hierbei: Bioprodukte nicht noch teurer machen

Die Abgabe soll sich nach der Menge richten, nicht nach dem Preis und der Haltungsform. Sonst würde sie ohnehin schon teurere Bioprodukte noch deutlich teurer machen als günstige. Denkbar wäre auch, die Abgabe für tierwohlfreundlichere Produkte zu verringern oder gar nicht zu erheben.

Einschätzung der Landwirtschaft

Auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Preise für Schweinefleisch in den geplanten drei Stufen des Tierwohlkennzeichens abgeschätzt. Sie kommt bei konventioneller Tierhaltung auf einen Durchschnittspreis von 15 Euro für ein Kilogramm Schweineschnitzel. Bei Stufe eins des Tierwohllabels stiege dieser Preis auf 16,65 Euro pro Kilogramm, bei Stufe zwei auf 19,35 Euro und bei Stufe drei auf 20,55 Euro.

Was bedeutet das?

Bei derzeitigen Preisen von durchschnittlich etwa 9 Euro für ein Kilogramm Hähnchenbrust, etwa 15 Euro für ein Kilogramm Schweineschnitzel und etwa 11 Euro für ein Kilogramm Rinderbraten klingen diese Aufschläge zunächst durchaus umsetzbar. Biofleisch ist heute aber deutlich teurer und kostet oft ein Vielfaches von Nichtbiofleisch. Wieso ist das so?

Eigentlich müsste Biofleisch gar nicht so viel teurer sein: Biolandwirt:innen erlösen pro Kilogramm Fleisch realistisch nur etwa zwei Euro mehr. Das Problem: Der Preis bezieht sich auf das ganze Tier. Und bestimmte Teile – zum Beispiel Schweinefüße – werden in Deutschland so gut wie gar nicht nachgefragt, und erst recht nicht in Bioqualität.

Daher müssen sie mit den konventionell erzeugten Produkten zusammen zu den herkömmlichen Preisen verkauft werden. Also legen sich die hohen Kosten für die Biohaltung auf einzelne besser absetzbare Teile wie Schnitzel um. Daher ist Biofleisch bisher oft überproportional teuer. Auch hier könnte eine generelle Tierwohlabgabe helfen.