Was du über das kurze Leben eines Hähnchens wissen musst

Was passiert in der Schlachterei mit den Hähnchen?

EU

Hähnchen wird automatisch gerupft

In der Schlachterei endet das Leben eines Masthähnchens. In der-Tierschlachtverordnung ist vorgeschrieben, dass die Tiere vor der Tötung betäubt werden müssen. Hierbei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. 60 Prozent der Masthühner in Deutschland werden laut Tierschutzbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit Gas betäubt.

In einem Tunnel wird das Huhn mit Kohlendioxid betäubt, was zunächst dazu führt, dass das Gehirn aussetzt und anschließend dazu, dass auch das Herz nicht mehr arbeitet. Bei einer anderen Methode werden die Hühner durch ein elektrisches Wasserbad betäubt. Tierärztin Marie Reinke weist auf mögliche Fehlbetäubungen hin. Dann sind die Tiere nicht oder nicht richtig betäubt. Die Gründe dafür seien Zeitdruck, falsche Einstellungen der Geräte, fehlende Sachkunde oder roher Umgang mit den Tieren.

Das betäubte Huhn wird schließlich an einen Haken gehängt, bevor jemand in der Schlachterei dem Hähnchen mit einem Messer die Arterie durchschneidet. Danach rupft eine Maschine vollautomatisch das Huhn. Anschließend wird das Huhn zerlegt, maschinell abgewogen und portioniert.