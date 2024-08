Hautkrebs: Wie er entsteht und wie gefährlich er ist

Was ist schwarzer Hautkrebs?

Schwarzer Hautkrebs wird auch malignes Melanom genannt. Er ist seltener, aber auch gefährlicher als heller Hautkrebs, weil er schneller Metastasen bildet und sich so im gesamten Körper verbreitet.

Auf heller Haut sieht schwarzer Hautkrebs oft aus wie ein dunkler Leberfleck oder ein Muttermal. Es ist meist unregelmäßig geformt, ungleichmäßig gefärbt und oft verändert es sich mit der Zeit. Schwarzer Hautkrebs kann aus einem Muttermal oder Leberfleck entstehen, aber auch an anderen Stellen der Haut.

Bei Menschen mit heller Haut entsteht er meistens an Stellen, die häufig der Sonne ausgesetzt sind, zum Beispiel an den Armen, Beinen, am Rücken, der Brust, im Gesicht oder auf der Kopfhaut. Bei Menschen mit dunkler Hautfarbe findet man Melanome häufiger an den Fußsohlen, zwischen den Zehen, unter den Nägeln, auf den Handflächen oder auch am Mund, den Augen und an den Genitalien.