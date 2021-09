Ab wann schadet Streit der Partnerschaft?

Streiten Männer anders als Frauen?

Frauen nehmen in der Beziehung wohl oft die aktivere Rolle ein. Männer hingegen neigen in der Partnerschaft offenbar eher dazu, Konflikte zu vermeiden. Also ist es meist die Frau, die unangenehme Themen auf den Tisch bringt und auch mal auf Konfrontationskurs geht.

„Männer erleben Streit als unangenehmer“

Der US-amerikanische Psychologe und Beziehungsexperte Prof. John Gottmann sieht den Grund in einem angeblich schwächeren Nervenkostüm der Männer. Sie seien konfliktscheuer, da sie nicht verletzt werden wollten. „Männer erleben Streit tendenziell als unangenehmer und reagieren auch mit höherem physiologischen Stressarousal, was sich dann gegebenenfalls auch in körperlicher Aggression entladen kann“, meint Prof. Anne Milek, Paartherapeutin und Leiterin der Abteilung Paar- und Familienpsychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Prof. Christian Roesler hält hingegen kulturelle Gründe für wahrscheinlicher: “Frauen werden in unserer Gesellschaft eher Gefühle zugestanden. Deswegen lernen sie, offensiver mit ihnen umzugehen, beziehungsweise können diese schlechter regulieren.”

Verschiedene Erklärungsansätze

Der Psychologe und Paartherapeut Dr. Stefan Junker kann diese typische Rollenverteilung aus seiner Praxis bestätigen „Warum Männer Streit in Beziehungen eher vermeiden, ist aber noch nicht ganz geklärt. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze neben der geschlechtstypischen Erziehung. Möglicherweise gehen Männer auch eher davon aus, dass sich das Problem schon von selbst erledigen wird. Die Passivität könnte aber auch Ausdruck von Dominanz sein: Indem ich es ignoriere, definiere ich das Thema als unwichtig. Denkbar wäre aber auch, dass Männer befürchten, im Streit gegen die Frau wegen ihrer sprachlichen und sozialen Kompetenz ohnehin zu unterliegen.“

In einer Studie von 2017 legten israelische Forschende der Universität Haifa 403 Männern und Frauen kritische Szenarien vor, wie sie in Beziehungen häufig vorkommen, zum Beispiel: „Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade beschäftigt und Ihr Partner verlangt, dass Sie sofort den Müll rausbringen. Wie reagieren Sie?“. Die Befragten hatten mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: der frechen Anweisung nachkommen, freundlich ablehnen oder sich im rauen Ton weigern. Zusätzlich wurden sie zu ihrer Motivation für das jeweilige Verhalten gefragt. Das Ergebnis: Männer lehnten über alle Szenarien hinweg seltener ab als Frauen und machten ihrem Unmut weniger Luft.

Sie waren laut eigenen Angaben stärker darauf erpicht, eine Eskalation zu vermeiden. Die Autoren nehmen an, dass diese Rollenverteilung vor allem in Situationen gilt, die als relativ sicher wahrgenommen werden – ein Konflikt mit dem eigenen Partner oder der Partnerin, die man liebt und der man vertraut.

In anderen Situationen sind Frauen zurückhaltender

In heikleren Momenten, etwa bei einer Auseinandersetzung mit Fremden, sei es eher umgekehrt: Frauen seien da stärker auf Sicherheit bedacht und Männer durchaus bereit, einen Streit vom Zaun zu brechen. All das sind aber natürlich nur Durchschnittswerte und es sagt nicht unbedingt etwas über die Streitlust einer einzelnen Person aus. Man findet also beispielsweise auch Männer, die im Privaten streitlustiger sind als Frauen.

Homosexuelle Paare stritten im Schnitt behutsamer

Neben Mann-Frau-Duos gibt es natürlich noch viele andere Beziehungskonstellationen. Homosexuelle Paaren beispielsweise scheinen Konflikte konstruktiver auszutragen. Das zeigten kanadische Forschende 2003, als sie 40 gleichgeschlechtliche und 40 heterosexuelle Paare über zwölf Jahre hinweg begleiteten. Das Ergebnis: In den homosexuellen Beziehungen wurden Probleme mit einer positiveren Haltung angesprochen. Sie stritten im Schnitt behutsamer, waren weniger defensiv und nutzten mehr Humor in heiklen Situationen.

Sie verließen Auseinandersetzungen auch tendenziell besser gelaunt als die heterosexuellen Paare. Studien deuten außerdem darauf hin, dass homosexuelle Paare weniger in klassische Rollenmuster verfallen, die zu Zoff führen können, und sich zum Beispiel ähnlich viel an der Hausarbeit beteiligen. In heterosexuellen Beziehungen übernimmt diese Aufgaben immer noch häufiger die Frau.