Ohne Partys: So holst du dir deine Endorphine anders

Was passiert beim Gaming mit uns?

Beim optimalen Schwierigkeitsgrad kommen wir in den "Flow“

Ein weiterer Weg, ohne Partynacht über die Stränge zu schlagen: einfach mal bis zum Morgengrauen zocken und dabei die Lieblingssnacks essen. Videospiele lassen sich immerhin auch von verschiedenen Orten aus gemeinsam spielen. Eine Nacht lang zusammen als Outlaws den Wilden Westen unsicher machen? Kein Problem. Eine futuristische Megametropole erkunden? Geht auch. Beim Gaming wird Dopamin freigesetzt. Mithilfe von funktioneller Magnetresonanztomografie stellten Forschende 2008 fest, dass beim Computerspielen Kerngebiete des neuronalen Belohnungssystems wie der "Nucleus accumbens“ stimuliert werden.

Gerade Open-World-Games, in denen man sich komplett frei bewegen kann, lassen uns unseren Alltag vergessen. Wir müssen mal nicht produktiv sein, schlüpfen in andere Rollen und tauchen in neue Welten ein. In der Wissenschaft spricht man von "Immersion“. In diesem Zustand sind wir hochkonzentriert und verlieren das Zeitgefühl.

Ist das Spiel weder zu leicht noch zu schwer und trifft damit genau den "sweet spot“, an dem uns die Aufgabe optimal fordert und begeistert, treten wir in den Zustand namens Flow ein. Körper und Geist sind dabei aktiviert, aber nicht so stark wie unter Stress. Vielmehr gehen wir voll in unserem Tun auf und fühlen uns gut. So weist zum Beispiel eine Befragung von 137 Studierenden darauf hin, dass Menschen, die oft Flow erleben, positiver gestimmt und körperlich gesünder sind.