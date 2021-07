So leiden Kinder unter der Pandemie

Darum müssen wir darüber sprechen:

Psychische Belastungen haben zugenommen

Jeder Dritte zeigt psychische Auffälligkeiten

Dass Kindern und Jugendlichen die Situation aufs Gemüt schlägt, ist nun offiziell belegt. Wissenschaftler aus Hamburg fragten in einer repräsentativen Online-Umfrage mehr als tausend 7 bis 17-Jährige aus ganz Deutschland, wie es ihnen geht. Bei den jüngeren Teilnehmern wurden stellvertretend die Eltern befragt, wie sie das Befinden ihres Kindes einschätzen. Das taten die Forschenden der “COPSY”-Studie (Corona und Psyche) einmal zu Beginn der Pandemie im Mai und Juni 2020 und noch einmal während der zweiten Welle im Dezember 2020 und Januar 2021.

Die Ergebnisse verglichen sie mit ähnlichen Daten von 2017 und 2018. Berichteten vor Corona 15 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen von einer geminderten Lebensqualität, fühlten sich im Sommer 2020 ganze 40 Prozent unwohl. In der zweiten Welle stieg die Zahl noch einmal leicht auf 48 Prozent.

Vor der Pandemie zeigte knapp jeder fünfte junge Mensch psychische Auffälligkeiten wie Sorgen und Lustlosigkeit, in der Corona-Pandemie etwa jeder dritte, so das Ergebnis der Umfrage. Diese können allerdings normale Anzeichen für eine psychische Belastung sein und stellen noch keine psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen dar.

Ob die durch Corona zugenommen haben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen, da bisher keine belastbaren Zahlen vorliegen. “Normalerweise dauert es mindestens ein oder zwei Jahre bis entsprechende Statistiken zur Verfügung stehen”, erklärt Robert Schlack, der am Robert-Koch-Institut das Aufkommen psychischer Störungen bei Kindern untersucht. Erste Versorgungsdaten der Kaufmännischen Krankenkasse deuten aber darauf hin, dass 2020 etwas mehr Kinder und Jugendliche wegen psychischer Erkrankungen behandelt wurden.

Häufiger psychiatrische Diagnosen jungen Menschen

Tatsächlich zeigt sich dieser Trend schon seit längerem: Kinder und Jugendliche erhielten in den letzten Jahren immer häufiger psychiatrische Diagnosen. Vor allem Depressionen nahmen auf den ersten Blick zu, wie zum Beispiel eine Analyse ärztlicher Abrechnungsdaten zwischen 2009 und 2017 zeigt.

Größeres Bewusstsein für psychische Probleme

Das ist allerdings auch ein Zeichen für das generell gewachsene Bewusstsein für psychische Probleme: Die Menschen gehen eher damit zum Arzt als noch vor 20 Jahren, sodass die Erkrankungen scheinbar zunehmen. Vergleicht man epidemiologische Studien, bei denen Forscher repräsentative Stichproben aus der Bevölkerung ziehen und auf psychische Störungen untersuchen, zeigt sich ein anderes Bild.

“Die Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahrzehnten gleich geblieben oder teilweise sogar zurückgegangen. Das zeigt sich auch international”, stellt Robert Schlack klar. Bei Erwachsenen findet sich in solchen Studien ebenso kein Anstieg psychischer Erkrankungen.

Die Symptome unterscheiden sich je nach Alter

Die Corona-Pandemie, die als Jahrhundertereignis in die Geschichtsbücher eingehen wird, war allerdings für Groß und Klein eine besondere Belastungsprobe, sagen Forschende. In Bezug auf Kinder und Jugendliche zeigte die Längsschnittstudie COPSY: Jüngere Kinder litten in der Pandemie eher unter Ängsten und depressiven Symptomen, Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität und emotionalen Problemen, während Jugendliche verstärkt mit psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen zu kämpfen hatten. Bei Jungen führte die veränderte Lebenssituation eher zu Hyperaktivität, bei Mädchen schlug sich der Stress in Ängstlichkeit und Bauchschmerzen nieder.

Die Lebenszufriedenheit der Kinder ist gesunken

Zu einem ähnlichen Ergebnis wie die COPSY-Studie kam auch eine bundesweite Befragung von 14.000 Schülern und Schülerinnen der Klassen fünf bis zehn, die das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung im Schuljahr 2020/21 im Auftrag der DAK durchführte. Die Lebenszufriedenheit der Kinder und Jugendlichen ist demnach im Schnitt gesunken. Was sich außerdem zeigte: Jeder Dritte fühlt sich in der Schule nicht ausreichend vor dem Virus geschützt.

Insgesamt gaben rund drei Viertel der in der COPSY-Studie befragten Kinder und Jugendlichen an, dass die Pandemie eine Belastung für sie darstellt. Als Gründe dafür nannten sie, dass das eigenständige Lernen für die Schule ihnen schwer fiel, dass sie ihre Freunde weniger sahen und dass es mehr Streit in der Familie gab.