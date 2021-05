Wann die Corona-Pandemie endet

Und jetzt?

Corona hat kein Ende – die Bedrohung schon

Die Impfung schafft mit das Wichtigste: Sie senkt drastisch das Risiko für schwere Krankheitsverläufe, senkt die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 und entlastet das Gesundheitssystem. Im besten Fall dämmt sie das Infektionsgeschehen ein.

Eine Normalität wie vor der Pandemie stellt die Impfung allein aber nicht her. Das Ziel der Herdenimmunität scheint allein durch Impfung vermutlich schwer bis gar nicht zu erreichen. Doch der Weg aus der Pandemie ist ein langer. Folgende Punkte werden noch kritisch sein im Kampf gegen das Virus:

1. Hohe Corona-Zahlen bei jungen Menschen nicht folgenlos

Sobald die kritischen Krankheitsverläufe abnehmen, sind Lockerungen einfacher umzusetzen. Wenn es für das Virus wieder deutlich leichter wird, sich zu verbreiten, dann wird das auch passieren. Eine mögliche Folge wäre eine rasche Durchseuchung der jüngeren und (noch) ungeimpften Bevölkerungsgruppen – die größtenteils einen milden Krankheitsverlauf erwartet.

Bislang wenig diskutiert ist die Möglichkeit, dass die große Zahl an Neuinfektionen in den risikoarmen Gruppen ebenfalls zu medizinischen und wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Statt weniger Patienten mit hohem Sterberisiko würden eben sehr viel mehr Menschen mit eigentlich geringerem Risiko eingeliefert.

Viele müssten in Quarantäne. Die Folge wäre ein großer Ausfall an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ebenso eine hohe Anzahl an Patienten mit Langzeitfolgen.

2. Viele Infektionen führen zu Mutationen

Je weniger Infektionen es gibt, desto unwahrscheinlicher werden auch neue Mutationen, gegen die Impfungen weniger bis gar nicht anschlagen und gegen die auch eine vorherige Infektion nicht mehr schützt.

Mit solchen Varianten ginge das Ringen um Pandemie oder Alltag womöglich in eine neue Runde. Entgegen der Variante aus England (B.1.1.7) zeigen die aus Südafrika und Brasilien eine sogenannte Escape-Mutation. Mit ihr kann das Virus dem Immunsystem teilweise entkommen. Diese Varianten werden gegenüber B.1.1.7 genau dann einen besonders großen Vorteil haben, sobald ein deutlich größerer Teil der Bevölkerung immun ist.

Gegen die neuen Virusvarianten müssten die Impfstoffe angepasst werden. Eine einzelne, nachträgliche Booster-Impfung könnte dann wieder einen hohen Impfschutz herstellen. Eine weiterhin geltende Maskenpflicht auch für Geimpfte könnte selbst die Verbreitung von Escape-Varianten eindämmen.

3. Langzeit-Plan: niedrige Fallzahlen, hohes Impftempo weltweit

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mutationen hier in Deutschland oder in einem Hotspot am anderen der Welt entstehen. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie muss man sich nur kurz vor Augen führen, wie womöglich ein einfacher Markt im chinesischen Wuhan die Welt für mehr als ein Jahr schon völlig verändert hat. Der Kampf gegen das Virus wird daher ein langer und mühsamer.

Nur ein niedriges Infektionsgeschehen lässt einen weitgehend sorgenfreien Alltag zu, verringert die Wahrscheinlichkeit für Mutationen und ermöglicht die Nachverfolgung. Zusammen mit einem hohem Impftempo und einer sinnvollen, globalen Verteilung der Impfstoffe ließe sich das Risiko für Mutationen weltweit senken. Umfangreiche und geplante Schnelltest-Maßnahmen können neue auftretende Infektionswellen früh eindämmen.

Am Ende wird das Coronavirus “endemisch”

Eine wissenschaftliche Studie hat sich vor Kurzem mit der langfristigen Entwicklung von SARS-CoV-2 auseinandergesetzt. Die Autoren und Autorinnen schlussfolgern, dass das Virus früher oder später endemisch wird.

Das heißt: Es reiht sich ein in die saisonalen, humanen Coronaviren wie OC43 oder HKU1. Es würde zu einer Art Kinderkrankheit werden, nachdem die älteren Generationen geschützt sind. Covid-19 würde dann in Zukunft ausschließlich in jungen Jahren infizieren und zu milden Verläufen führen. Aber, das sagen die Autoren ganz deutlich, das wird Jahre oder Jahrzehnte dauern.

Hinweis: Dieser Artikel wurde am 9. Februar und 1. April 2021 umfassend aktualisiert, um die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entwicklungen zu berücksichtigen. User-Kommentare bis zu diesem Datum können sich daher auf ältere Informationen aus der vorherigen Version beziehen.