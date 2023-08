Was du über Antibiotika-Resistenzen wissen solltest

Um gezielt zu behandeln, muss man den Infektionserreger kennen

Das bedeutet für eine Enterokokkeninfektion, dass 80 von 100 Bakterienstämmen auf das Antibiotikum ansprechen, 20 jedoch nicht. Das Bakterium ist dann ein VRE und gehört zu den Vancomycin-resistenten Enterokokken. Laut dem Robert Koch Institut sind die Resistenzraten der sechs häufigsten Bakterienarten mit Resistenzbildung in Deutschland aber auf relativ stabilem Niveau.

Allein aufgrund von Resistenzraten von „Problemkeimen“ zu sprechen, wäre jedoch falsch. Dr. Dr. Katja de With, Leiterin des Zentralbereichs Klinische Infektiologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden sagt: „Infektionserreger sind hinsichtlich ihrer Häufigkeit und ihrer Pathogenität unterschiedlich einzuschätzen.“

Eine Enterokokkeninfektion kann eine Blutvergiftung sein, die Bakterien können aber auch das Herz befallen. Die Krankheiten sind sehr verschieden. Je nachdem wo sich die Bakterien im Körper befinden, ist es unterschiedlich schwer, sie zu identifizieren. So ist ein Erreger, der oberflächlich auf der Haut etwa in einer eitrigen Wunde sitzt, leichter zu finden als ein Erreger, der beispielsweise die Lunge befallen hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass aus Urinproben oft mehrere Bakterien nachgewiesen werden können. „Wenn Patienten mit resistenten Bakterien besiedelt sind, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass sie auch daran erkrankt sind.“, so de With. Den Verursacher der Krankheit zu finden ist also gar nicht so einfach.

Eine Behandlung, vor allem im Krankenhaus kann aber oft nicht warten. Deshalb wird dann oft mit einem Medikament behandelt, das gegen mehrere Bakterien wirkt, einem Breitband-Antibiotikum. Problem: Das fördert aber die Resistenzbildung.

De With kennt dieses Dilemma der Klinikärzte und rät: „Als Infektiologin muss ich deutlich sagen, dass in Fällen, in denen man den Erreger nicht kennt, an Tag Drei der Antibiotikagabe klar sein muss, ob die Behandlung etwas bringt oder nicht.“ Denn hier gilt wieder: Eine Behandlung mit einem Antibiotikum, dass nicht zielgenau wirkt, fördert die Resistenzbildung.

Die Notwendigkeit neuer Wirkstoffe

Es gibt auch sogenannte multiresistente Bakterien, die gegen mehrere Arten von Antibiotika resistent sind. Gegen diese Erreger muss dann mit speziellen Reserve-Antibiotika therapiert werden. Auch neue Antibiotika, mit vielleicht ganz neuen Wirkmechanismen könnten hier helfen. Seit Jahren kommen aber kaum neue Antibiotika auf den Markt.