Warum die Entstehung von Krebs manchmal einfach Zufall ist

Aber:

Es ist umstritten, ob der Zufall für Krebs wirklich so entscheidend ist

Dass der Zufall bei der Krebsentstehung eine so große Rolle spielen soll, wie Tomasetti und Kollegen es annehmen, wird von anderen Forschern infrage gestellt. Ihr Argument: Die Tatsache, dass sich die Erkrankungsrate für die jeweiligen Krebsarten in verschiedenen Ländern stark unterscheidet, zeigt, dass Umweltfaktoren neben dem Zufall eben doch eine Rolle spielen müssen. Ein Beispiel: Japaner erkranken deutlich seltener an Prostatakrebs, wenn sie in den USA statt in Japan leben. Solche Unterschiede ließen sich allein durch die Stammzellteilungsraten einfach nicht erklären.

Hinzu kommt: Gegen die zufällige Entartung von Zellen hat der Körper eigentlich einen Schutzmechanismus. Unser Immunsystem repariert fehlerhafte Zellen – oder die entarteten Zellen zerstören sich selbst. Erst, wenn der körpereigene Notdienst etwas „übersieht“, kann ein Tumor entstehen.

Aber versagt dieser Schutzmechanismus so häufig? In einigen Fällen möglicherweise schon, denn: Nicht alle Krebs- oder Krebsvorläuferzellen sind für das Immunsystem gut erkennbar. Manche Tumorzellen schaffen es, sich unsichtbar zu machen oder die Immunzellen zu hemmen – und können so der Immunabwehr entkommen.