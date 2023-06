Das solltest du über Unverträglichkeiten wissen

Wie läuft die Diagnose beim Arzt ab?

Die Mediziner:innen fragen zunächst, welche Beschwerden auftreten und wann und wie stark sie aufkommen. "Hilfreich ist es, wenn Patienten vorab über mindestens eine Woche ein

führen und dieses direkt zum Arzttermin mitbringen", sagt Professorin Yurdagül Zopf, Fachärztin für Gastroenterologie und Ernährungsmedizin am Uniklinikum Erlangen.

Wenn die Ärztinnen und Ärzte den Verdacht haben, dass der Betroffene eine Unverträglichkeit gegen bestimmte Zucker wie Laktose, Fruktose oder Sorbit hat, können sie das mit einem Wasserstoff (H2)-Atemtest prüfen.

Denn bei einer Intoleranz gelangen die Zucker (wie oben erklärt) in den Dickdarm, wo Bakterien sie zersetzen. Es entsteht Wasserstoff, der ins Blut übergeht und über die Lungen ausgeatmet wird. Dabei schlägt der Atemtest an – zumindest in der Theorie.

Die Diagnose ist nicht einfach

Das Problem: Der H2-Atemtest ist nicht genau genug. Eine Fruktose-Intoleranz erkennt er zum Beispiel nur bei 60 bis 70 Prozent der Betroffenen. Auch eine Laktose- und Sorbit-Unverträglichkeit zeigt er nicht zuverlässig an.

Eine Histamin-Unverträglichkeit ist noch schwieriger zu diagnostizieren. Da die Ursache noch unklar ist, gibt es momentan auch kein Diagnose-Tool, das die Erkrankung nachweisen kann. Stattdessen versuchen die Mediziner:innen, das Ernährungstagebuch genau zu analysieren und andere Ursachen auszuschließen.

Außerdem kann ein sogenannter Provokationstest bei der Diagnose helfen: Patient:innen werden gebeten, histaminhaltige Lebensmittel für eine Zeit wegzulassen. Wenn sie dann wieder Käse oder Sauerkraut essen und Symptome bekommen, spricht das für eine Histamin-Unverträglichkeit.

Vieles liegt in einer Grauzone

Ein weiteres Problem bei der Diagnose von Intoleranzen: Die Übergänge zu anderen Erkrankungen wie Reizdarm-Syndrom oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn sind mitunter fließend.

Es kann zum Beispiel sein, dass eine Entzündung im Darm vorliegt und der Darm deshalb bestimmte Lebensmittel schlechter aufnehmen kann. "Wir haben eine Vielzahl von Dingen, die in der Grauzone liegen", sagt Professor Christian Sina, Direktor am Institut für Ernährungsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein. "Das ist dann so ein bisschen individuelles Aufarbeiten und Detektivarbeit, um herauszubekommen: Was ist es denn tatsächlich?”