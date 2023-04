Quarks Daily Spezial Folge 94 – Tierversuche – Ein notwendiges Übel?

Welche Tiere werden bei Tierversuchen eingesetzt?

Mit Abstand am häufigsten sind das Mäuse. Sie machen mehr als 70 Prozent der verwendeten Tiere aus. Das liegt daran, dass Mäuse ziemlich gut erforscht sind, das Genom ist bekannt, es ist – vergleichsweise – leicht, Mäuse mit bestimmten genetischen Eigenschaften zu züchten. Außerdem ist es nicht besonders aufwendig, Mäuse zu halten. Wer an Primaten forscht, hat einen um vielfaches höheren Tierpflege-Aufwand. Unter anderem deshalb wurden im letzten Jahr „nur“ rund 1.500 Affen und Halbaffen eingesetzt. Häufiger eingesetzte Tiere sind auch Fische, Ratten und Kaninchen.

Sind Tierversuche auf den Menschen übertragbar?

Es gibt große Unterschiede der Wirksamkeit von Medikamenten und anderen Mitteln zwischen Versuchstieren und Menschen. Trotzdem gelten Tierversuche weiterhin als der „Goldstandard“, um komplexe Wirkungen in lebenden Organismen zu erforschen. Es ist wahr, dass viele Mittel, die erfolgreich durch die Tierversuchsphase kommen, hinterher beim Menschen nicht die erhoffte Wirkung haben. Trotzdem werden Tierversuche als unerlässlich angesehen, um beispielsweise einige schädliche Nebenwirkungen zu erkennen oder in der Grundlagenforschung neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Gibt es Alternativen?

Ja, die gibt es: Computersimulationen, künstliche Organe, bessere Versuchsmethoden in Zellkulturen. All diese Methoden sollen in Zukunft helfen, Tierversuche zu reduzieren. Aber: Die große Mehrheit der Forschenden in Deutschland ist der Meinung, dass diese Methoden noch weit davon entfernt sind, Tierversuche wirklich zu ersetzen. Für Computersimulationen muss man dem Computer beispielsweise erst einmal viele Daten zur Verfügung stellen, die man wiederum vielfach aus Tierversuchen gewinnt. Und bei Experimenten an nachgezüchteten Mini-Organen, sogenannten Organoiden, kann man ganz gut einzelne Bausteine des Körpers untersuchen, aber noch kaum das ganze System mit allen Wechselwirkungen. Und Verhaltensstudien sind damit auch nicht möglich – also Studien, in denen man zum Beispiel schaut, ob ein Medikament eine Maus aktiver oder schläfriger macht, sie sich öfter paart oder dergleichen.

DIE MACHER:INNEN

Markus Meyer-Gehlen arbeitet als freier Journalist und beschäftigt sich intensiv mit Themen rund um Energie, Technik und Nachhaltigkeit.

Marlis Schaum tobt sich journalistisch als Host in Quarks Daily und im Radio aus und findet in jedem Fetzen Wissenschaft spannende Geschichten.