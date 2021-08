So haben sich die Meere verändert

Darum sollten wir darüber sprechen:

Die Veränderung hat auch Folgen für uns

Die Veränderung des Meeres ist kein in sich geschlossener Prozess. Letztlich hat sie auch einen konkreten Einfluss auf uns. Zum Beispiel die Erwärmung der Meere:

Forschende gehen davon aus, dass der Anstieg der Meerestemperatur durch den Klimawandel anhalten wird. Da die Temperatur des Wassers einen großen Einfluss auf unser Wetter hat, rechnen sie mit häufigeren, größeren und auch längeren Extremwetterereignissen, wie etwa Wirbelstürmen.

Überschwemmung von Küstengebieten

Auch der Meeresspiegelanstieg hat viele Folgen für uns Menschen. Dazu gehört nicht nur der direkte Verlust von niedrig gelegenen Flächen und Inseln, sondern auch die Erosion von Küstengebieten. Höher steigende Wellen und Stürme beispielsweise tragen mehr Küste ab.

Schätzungen gehen davon aus, dass heute mehr als eine Milliarde Menschen in tiefliegenden Küstenregionen leben. Einige dieser Gebiete könnten durch den Anstieg der Meere überschwemmt werden. Außerdem können Sturmfluten höher auflaufen, also durch stärkere Stürme und höhere Wellen weiter ins Inland dringen.

Versalzung des Grundwassers

Zudem kann es durch das Eindringen von Meerwasser in das Grundwasser zu einer Versalzung des Grundwassers kommen. Dringt Meerwasser durch Überschwemmungen zum Beispiel in Trinkwasserreservoire ein, hätte die Versalzung dramatische Folgen für unsere Wasserversorgung. Teile der Trinkwasser-Vorräte würden ungenießbar und auch die Bewässerung in der Landwirtschaft würde schwieriger werden. Denn versalzene Böden sind oft über Jahre hinweg unbrauchbar.

Rückgang der Fischbestände

Fisch ist durch Eiweiß und andere lebenswichtige Inhaltsstoffe ein wertvolles Nahrungsmittel. Besonders in vielen Entwicklungsländern ist Fisch die wichtigste Proteinquelle. Schätzungen gehen davon aus, dass in Ländern wie Bangladesch, Kambodscha oder Ghana der Verzehr von Fischen für rund 50 Prozent des tierischen Proteins sorgt. Ein drastischer Rückgang der Fischbestände hätte neben den wirtschaftlichen Folgen für die Fischer und die Fischindustrie auch Folgen für die Nahrungssicherheit, gerade in den ärmeren Ländern.

Plastik auf unserem Teller?

Doch was passiert, wenn wir mit dem Fisch auch Plastik aufnehmen? Neben dem Verenden der Tiere durch das Aufnehmen von Plastik, landet der Fisch ja auch bei uns auf dem Teller. Fische fressen das Mikroplastik und nehmen so den Kunststoff auf.

Aktuell wird die Frage, ob Mikroplastik in das Muskelgewebe der Fische übertreten kann und damit als Filet auf unseren Teller gelangt, noch intensiv untersucht. Eindeutige Ergebnisse gibt es jedoch noch nicht.