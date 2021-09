Warum sich die Jagd in Deutschland verändern muss

Darum müssen wir drüber sprechen:

Jagen stört das Ökosystem Wald

Deutschland ist zwar eine Kulturlandschaft, geprägt von Städten, Land- und Forstwirtschaft, doch etwa ein Drittel der Landesfläche ist bewaldet. Hier leben Tiere und Pflanzen in komplexen Ökosystemen zusammen, die durch die Jagd gestört und verändert werden.

Forschende untersuchen seit Jahren weltweit, wie sich Wildtiere unter Jagddruck verhalten. In Langzeitstudien beobachten sie über Jahrzehnte Populationen von Hirschen, Elchen, Füchsen, Gämsen, Springböcken, Braunbären oder Dickhornschafen.

Zusammenfassend zeigt sich: Gejagte Populationen verändern sich so gravierend, wie es sonst nie bei Wildtieren beobachtet wurde.

Effekt 1: Tiere unter Dauerstress

In Anwesenheit von Menschen wechseln Wildtiere in einen wachsameren Verhaltensmodus, haben Wildtierbiologen zum Beispiel bei Elchen in Kanada beobachtet. „Menschen werden als Gefahr gesehen“, erklärt Prof. Ilse Storch, Leiterin der Professur „Wildlife Ecology and Management“ an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

In der Wissenschaft wird deshalb oft davon gesprochen, dass sogar die Tiere an der Spitze der Nahrungskette wie Rothirsche, Wildschweine oder Füchse in einer „landscape of fear“ leben — also einer Landschaft der Furcht. „Wildtiere entscheiden sich eher zu hungern, als sich aktiv in eine Gefahr zu begeben“, sagt Dr. Konstantin Börner, Biologe in der Abteilung für Ökologische Dynamiken am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Das heißt: Sie bleiben lieber in Deckung, als im freien Feld Nahrung zu suchen.

Durch die Jagd seien viele Tiere noch ängstlicher und scheuer geworden. „In nicht bejagten Gebieten sind Wildtiere viel zutraulicher und flüchten nicht so früh, wenn Menschen in der Nähe sind“, berichtet auch die Wildtierökologin Storch.

Effekt 2: Viele Tiere auf wenig Fläche

Aus Angst vor dem Menschen haben viele Wildtiere in Deutschland ihre natürlichen Lebensräume dauerhaft verlassen. „Sie meiden freie Felder und leben verstärkt im Schutz des Waldes“, sagt der Biologe Börner. Dabei können sie einschätzen, wann es besonders gefährlich wird. Bei einer Rehpopulation in Europa haben Forschende beispielsweise beobachtet, dass sich der Rückzug in den Wald während der Jagdsaison verschärft. „Auf freien Feldern verschieben sich die Aktivitätsphasen insbesondere beim Hirsch dann in die störungsarme Nacht“, berichtet Börner.

Gejagte Wildtiere sind eher im Schutz der Dunkelheit unterwegs. Eine umfassende Metaanalyse von 76 Studien kommt zu dem Ergebnis, dass Wildtiere unter dem Einfluss von Menschen ihre Nachtaktivität deutlich erhöhen. Der Befund war über Kontinente, Lebensräume, Arten und menschliche Aktivitäten hinweg konsistent.

Die Jagd trägt also erheblich dazu bei, dass Wildtiere in Deutschland sich nicht mehr frei bewegen und weniger Lebensräume zur Verfügung haben.