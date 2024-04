Wie gefährlich sind PFAS für dich?

PFAS reichern sich im Körper an

Kommen PFAS über die Nahrung in deinen Körper, können sie sich an Proteine in Blut, Leber oder Niere binden und sich so im Körper anreichern. Langkettige Verbindungen, also größere Moleküle, wie zum Beispiel PFOA, PFOS oder PFNA bleiben länger im Körper als kurzkettige Vertreter wie PFHxS. Welche Folgen das hat, zeigte eine Langzeitstudie mit einer Laufzeit von sieben Jahren.

Darin untersuchten Wissenschaftler:innen Kinder und Jugendliche in ganz Europa auf ihre Belastung mit verschiedenen Chemikalien, darunter auch PFAS. Die gefundenen Konzentrationen überschritten die von der EFSA vorgeschlagene kritische Wochendosis um das Tausendfache. In hohem Maße hatten sich die Verbindungen PFOS und PFOA im Blut der Studienteilnehmer:innen angereichert.

Heute kennt die Wissenschaft schon einige sehr bedenkliche Folgen, die durch die Langzeitbelastung mit PFAS entstehen können. So weiß man zum Beispiel, dass die Anwesenheit von PFAS im Körper dazu führen kann, dass bei Kleinkindern die Immunantwort auf Impfungen nicht richtig funktioniert und sie so keine ausreichende Immunität gegen Krankheiten ausbilden können.

Neben der Wirkung auf das Immunsystem sind auch Einflüsse auf den

Cholesterinspiegel,

eine leberschädigende Wirkung

sowie eine Verringerung des Geburtsgewichts von Neugeborenen

beobachtet worden. Auch ein Zusammenhang mit Hoden- und Nierenkrebs wird in der Forschung diskutiert. PFAS stehen außerdem in Verdacht, dass sie die Hormone der Schilddrüse beeinflussen und Parkinson und Alzheimer begünstigen könnten.

Es gibt zahlreiche weitere Verdachtsfolgen, für die es bisher noch keine Beweise gibt. Außerdem kommt erschwerend dazu, dass die PFAS-Belastung der Bevölkerung allgemein hoch ist und Vergleichsstudien so kaum möglich sind.

So oder so: Die Kosten, die durch die Behandlung von gesundheitlichen Folgen der Belastung entstehen, liegen laut dem Nordic Council of Ministers für die europäische Bevölkerung jetzt schon bei 52–84 Milliarden Euro pro Jahr.