So sinnvoll sind DGE-Ernährungsempfehlungen für dich

Ein mathematisches Modell macht neue Empfehlungen

Wie aber gesunde Ernährung aussieht, darüber wird gestritten. Die Deutsche

Gesellschaft für Ernährung hat 2024 neue Empfehlungen veröffentlicht, die über ein mathematisches Modell berechnet wurden.

Bisher mussten Dutzende oder Hunderte Experten die gesamte ernährungswissenschaftliche Literatur durchforsten, um zu neuen Empfehlungen zu kommen – so wie es in vielen Ländern noch immer üblich ist. Jetzt speisen sie das Modell mit Daten und kontrollieren es am Ende. Wie schon zuvor, soll es dann in Zukunft schneller und automatisierter beantworten, was eine gesunde Ernährung ausmacht und wie sie aussehen könnte.

Dafür berücksichtigt das Modell unterschiedliche Daten:

Nährstoffmengen: Die nötige Zufuhr an lebensnotwendigen Nährstoffen, also

Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine und Mineralstoffe.

In einer frühen Form des Modells kamen dabei genauso kreative wie falsche Ergebnisse heraus. So zeigen Studien in der Regel, dass der Verzehr von Obst und Gemüse die Gesundheit positiv beeinflusst. Also hat sich das Modell entschieden, einfach Unmengen an Obst zu empfehlen und zwar nach dem Motto: Je mehr, desto besser. Das Problem ist dann eher der menschliche Magen, der diese empfohlenen Mengen gar nicht aufnehmen und verarbeiten kann. Tatsächlich sind Überdosierungen von manchen Vitaminen oder Nährstoffen sogar schädlich.

Genauso wurden vom Modell anfangs sehr hohe Mengen an Innereien empfohlen. Dazu zählt insbesondere Leber, denn im Gegensatz zum Muskelfleisch enthält nur die Leber hohe Mengen an Vitaminen und Nährstoffen. Wenn wir also schon tierische Produkte essen, sollten wir auch Teile wie die Leber berücksichtigen. Da es im Körper aber auch als Entgiftungsorgan fungiert, ist der gesundheitliche Effekt nicht völlig klar.

Aus diesem Grund enthält auch weitere Kriterien, um das Ergebnis realistischer zu gestalten:

Verzehrmengen: Wie viel isst der Mensch im Schnitt und wieviel verträgt er? Nährstoffziele: Werden durch die empfohlenen Mengen auch die nötigen Mengen aller Nährstoffe erfüllt?

Die DGE hat ihre Empfehlungen aber nicht nach maximaler Gesundheit berechnet. Das mag auf den ersten Blick verwirrend sein. Wenn eine Ernährung doch die Gesundheit der Bevölkerung verbessern soll, warum spielen dann andere Faktoren auch noch eine Rolle?

Im Modell wird neben der Gesundheit der Umweltaspekt genauso hoch gewichtet. Beides beeinflusst das Modell zu 30 Prozent. Der Umweltaspekt wird danach beurteilt, wie viel CO2 für die Produktion der Lebensmittel entsteht. Das Ziel ist, den CO2-Fußabdruck der Ernährung drastisch zu reduzieren.

Tierische Produkte sind schlecht für die Umwelt

Klar, tierische Produkte wie Fleisch, Eier und Milchprodukte schneiden dabei besonders schlecht ab. Gleichzeitig sind sie als Nährstofflieferanten gute Allrounder. Außerdem sind sie die einzigen Lebensmittel mit VitaminB12 . Das könnte also auf Kosten der Gesundheit gehen, oder?