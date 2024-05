Was du über Gentherapien wissen solltest

Das Problem: Manche dieser Erbkrankheiten sind auf konventionelle Weise nur sehr schwer zu behandeln. Hier kommen Gentherapien ins Spiel. Sie sollen das defekte Gen, also die Ursache der Erkrankung heilen. Im einfachsten Fall übernimmt ein zusätzlich verabreichtes Gen die Funktion des defekten Gens.

Manchmal liegt die Behandlung auch darin, ein krankmachendes Gen stillzulegen, es also quasi auszuschalten, damit defekte Proteine gar nicht erst gebildet werden. Das wird Gene Silencing genannt. Das Ziel von Gentherapien ist es immer, Patientinnen und Patienten möglichst dauerhaft zu helfen. Im Idealfall reicht eine einzige Behandlung, um die Krankheit zu heilen.

Um in der EU zum Einsatz zu kommen, brauchen Gentherapien eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel Agentur (EMA). "Gentherapeutika müssen alle Anforderungen erfüllen, die auch an andere Arzneimittel gestellt werden", sagt Prof. Christian Buchholz, Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Biotechnologie und Gentherapie am Paul-Ehrlich-Institut.

Gezielte Therapien mit Viren, die Bakterien angreifen, könnten bei Infektionen helfen. Aber kommen sie für die breite Anwendung infrage?

Er betont, dass man genau beobachtet, wie sich Gentherapeutika im Körper verhalten und ob sie vielleicht auch wieder ausgeschieden werden. Der Wissenschaftler erklärt weiter: "Wir beobachten sorgfältig und über einen langen Zeitraum hinweg, ob es bei den Behandelten Nebenwirkungen gibt und wie lange der therapeutische Effekt anhält."

Welche Methoden für eine Gentherapie gibt es?

Damit die Gene in Zellen kommen, braucht man einen Träger, der die Erbinformation sicher ans Ziel bringt. Das können modifizierte Viren, sogenannte Vektoren, sein. Viren sind nämlich in der Lage, Erbinformation in unsere Zellkerne einzuschleusen. Die Viren, die man in der Gentherapie verwendet, wurden so verändert, dass sie nicht krank machen und sich auch nicht vermehren können.

Sie können auch nicht auf andere Menschen überspringen und dienen lediglich dazu, das therapeutische Gen auf den Menschen zu übertragen. Je nach Methode der Gentherapie werden unterschiedliche Vektoren verwendet.

Es gibt in vivo und ex vivo Therapien. Bei der in vivo Methode findet die Genübertragung im Menschen statt. Dabei wird ein therapeutisches Gen mittels Adeno-assoziierten Viren (AAV) in die Zielzellen der zu behandelnden Person eingebracht. Die fremde DNA befindet sich dann als sogenanntes Episom zusätzlich zum Erbgut des Menschen im Zellkern. Sie wird nicht ins eigene Genom eingebaut.

Nach und nach baut sich die Extra-DNA jedoch wieder ab. Man wendet die in vivo Methode deshalb nur an, wenn sich die behandelten Zellen nur sehr selten teilen. Auf diese Art könnte man beispielsweise Zellen aus der Netzhaut im Auge, nicht aber blutbildende Zellen behandeln.

Beim ex vivo Verfahren werden den kranken Menschen Zellen entnommen. Das können beispielsweise Stammzellen aus dem Knochenmark sein, die in der Lage sind, Tochterzellen mit gleichem Erbgut zu bilden. Im Labor verändert man die DNA der Zellen gentechnisch, indem man ein zusätzliches Gen in die vorhandene DNA einbringt. Dafür braucht man andere Vektoren als beim in vivo Ansatz, denn hier soll die neue Erbinformation in das Genom der Menschen integriert werden. Als Vektoren kommen Retroviren oder Lentiviren in Frage.