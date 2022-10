Was du über Ohnmacht wissen solltest

Was passiert in deinem Körper, wenn du ohnmächtig wirst?

Dir wird schwindelig – und plötzlich wirst du am Boden wieder wach. Etwaerleiden in ihrem Leben mindestens einmal eine Ohnmacht.

Das Blut sackt dir dabei oft aus dem Kopf in die Beine. Dein Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die Folge: Du kippst um. Liegst du am Boden, wird das Blut wieder gleichmäßig verteilt, dein Gehirn bekommt Sauerstoff und du erwachst in der Regel nach wenigen Sekunden wieder. Eine Ohnmacht kann aber auch mehrere Minuten dauern.

Es gibt unterschiedliche Auslöser für eine Ohnmacht. Drei häufige Formen sind:

Die orthostatische Ohnmacht

Das ist vermutlich jedem schon mal passiert: Man steht zu schnell auf und zack, ist einem schwindelig. Am besten setzt oder legt man sich kurz hin, bis der Schwindel weg ist.

Doch manchen wird so schnell schwarz vor Augen, dass sie eine orthostatische Ohnmacht erleiden. Heißt: Durch das zu schnelle Aufstehen ist das Blut in die Beine gesackt und fehlt nun im Kopf.

Einer der Gründe dafür kann ein zu geringes Blutvolumen sein. Das kann etwa durch einen Flüssigkeitsmangel oder Medikamente ausgelöst werden.

Auch langes Stehen kann zu einer orthostatischen Ohnmacht führen. Junge, schlanke, hochgewachsene Frauen sind für eine orthostatische Ohnmacht anfälliger, da sie öfter zu einem niedrigen Blutdruck neigen.

Die reflexvermittelte Ohnmacht

Eine reflexvermittelte Ohnmacht kann durch Angst, Stress oder auch Gerüche getriggert werden – ein Nervenreflex wird ausgelöst. Die Folge: Der Herzschlag verlangsamt sich, der Blutdruck fällt, die Gefäße weiten sich, das Blut sackt aus dem Kopf nach unten in die Beine.

Wird beispielsweise der werdende Vater bei der Geburt seines Kindes ohnmächtig, so handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine reflexvermittelte Ohnmacht. Das gleiche gilt, wenn jemand, der Angst vor Nadeln hat, schon kurz vor seiner Impfung umkippt.

Psychoemotionale Reize wie eine sehr freudige oder eine sehr schlechte Nachricht können ebenfalls eine reflexvermittelte Ohnmacht auslösen. Diese Form der Ohnmacht ist also in gewisser Weise eine Art Schutzreflex, durch den du eine Art „Auszeit“ von der aktuellen Situation nimmst.

Die kardiale Ohnmacht

Wenn das Herz die Ursache für das Umkippen ist, dann handelt es sich um eine kardiale Ohnmacht. Durch Herzrhythmusstörungen etwa schlägt das Herz nicht mehr im Takt und das Gehirn wird für kurze Zeit nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Das kann passieren, wenn das Herz zu langsam schlägt (das nennt man Bradykardie), aber auch, wenn es zu schnell schlägt (Tachykardie). Denn wenn das Herz zu schnell pocht, hat es zu wenig Zeit, um sich wieder ausreichend zu füllen. Im schlimmsten Fall führt eine kardiale Ohnmacht zu einem Herzstillstand und damit unter Umständen zum Tod.