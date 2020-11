So stärkst du dein Immunsystem

Warum brauchen wir ein Immunsystem?

Krankheitserreger können überall sein – in der Luft, auf Türklingen oder auch auf Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Je mehr Menschen an einem Ort unterwegs sind, desto höher ist die. Aber auch fehlerhafte Zellen in unserem Körper sind ein Risiko. Wenn sie sich unkontrolliert teilen, können Tumore entstehen. Erreger abzuwehren und fehlerhaft gewordene Zellen zu zerstören, ist

Wobei es streng genommen falsch ist, von „dem Immunsystem“ zu reden, sagt Eva Peters, Professorin für Psychoneuroimmunologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen in Kooperation mit der Charité Berlin. „Es ist eine Zusammenstellung ganz verschiedener Immunantworten, die sich aus der Evolution heraus entwickelt haben, um konkrete Probleme in unserem Körper zu lösen.“ So arbeiten unterschiedliche Organe unseres Körpers daran, uns vor Krankheitserregern zu schützen.

Zwei Arten von Immunantworten

Die Immunantworten lassen sich außerdem in zwei Kategorien unterteilen: Es gibt das angeborene unspezifische und das erworbene spezifische Immunsystem. Zum angeborenen Immunsystem gehört beispielsweise unsere Haut – sie schützt mechanisch davor, dass Krankheitserreger in unseren Organismus eindringen können. Auch Abwehrzellen und Eiweiße zählen dazu. Sie reagieren auf Zellen, die vom Körper als fremd eingestuft werden.

Das angeborene Immunsystem braucht nur eine kurze Zeit – meistens nur ein paar Minuten –, bis es aktiv wird und wehrt bereits einen großen Teil von Infektionen ab. Allerdings arbeitet es unspezifisch. „Wenn es aktiv wird, entstehen schnell viele Kollateralschäden“, sagt Eva Peters. Beispiele dafür sind Herpes- oder Brandbläschen, die beide eine Überreaktion des Immunsystems darstellen. Bei Männern ist das unspezifische Immunsystem oft stärker ausgeprägt als bei Frauen. „Für Frauen ist ein spezifisches Immunsystem wichtig. Andernfalls könnten sie in der Schwangerschaft nicht so gut ein teilfremdes Genom in ihrem Körper tolerieren“, erklärt Peters. Das erworbene Immunsystem entwickelt sich mit dem Beginn unseres Lebens. Und dafür ist es wichtig, dass wir öfter krank sind.