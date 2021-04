Wann wir endlich… keinen Menschen mehr an Krebs verlieren

Und jetzt?

Es kommt vor allem auf die Krebs-Prävention an

Niemand muss frühzeitig wegen Krebs sterben: Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich verschiedene Ebenen verbessern. Zum einen müssen die“Und zwar nicht nur die zielgerichteten Therapien, sondern alle Werkzeuge im Kasten”, so Trümper. “Die Chemotherapie ist zum Beispiel noch lange nicht out.” Auch die Strahlentherapie und die OP-Methoden können je nach Krebsart und Patient angepasst werden. Und: Forschende versuchenmit denen sie noch besser vorhersagen können, welche Therapie bei einem Patienten hilft und welche nicht. In den letzten Jahren ist die Zahl der neu definierten Biomarker rasant gestiegen – vor allem, weil die DNA-Sequenzierung immer besser wird.

Nur die Behandlungsoptionen zu verbessern reicht aber noch nicht aus: “Wenn wir die Vision Zero erreichen wollen, geht das nur über die Prävention”, so Trümper. Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung, Tabakverzicht, wenig Alkohol und viel Sonnencreme bewirkt, dass Krebs in vielen Fällen erst gar nicht entsteht. Auch Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung sollten so gering wie möglich gehalten werden. Diese Faktoren nennen Experten primäre Prävention. Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat ermittelt, dass knapp 40 Prozent der Krebsfälle dadurch vermeidbar wären. Neben den klassischen Lebensstil-Maßnahmen gibt es auch Zukunftsvisionen, um Krebs gar nicht erst entstehen zu lassen. “Denkbar wäre es zum Beispiel, Genabschnitte zu finden, die Krebs begünstigen und diese durch die CRISPR/CAS-Technik zu verändern”, sagt Trümper. Das sei aber noch Zukunftsmusik, keine konkrete Strategie. Und: Hier muss man auch die ethische Dimension miteinbeziehen – denn das Erbgut zu verändern birgt immer auch Zündstoff für Debatten.

Ein weiterer Punkt ist die Krebsfrüherkennung oder sekundäre Prävention. Denn ob und wie gut sich Krebs therapieren lässt, ist maßgeblich davon abhängig, wann der Krebs entdeckt wird. Es gibt bereits Früherkennungsuntersuchungen, beispielsweise für Darmkrebs, Hautkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Brustkrebs. „Diese Tests sind aber noch nicht perfekt“, so Weg-Remers.

Ein bestimmter Prozentsatz an Tumoren wird durch sie nicht entdeckt (falsch Negative).

Ein bestimmter Anteil an Diagnosen wird gestellt, obwohl gar kein Krebs vorliegt (falsch Positive).

Deshalb ist auch hier das Ziel: Die Früherkennungsuntersuchungen so weit wie möglich verbessern und präziser machen. Auch in diesem Bereich gibt es Zukunftsvisionen. So könnten Mediziner etwa künstliche Intelligenz nutzen, um bestimmte Mutationen im Blut zu erkennen. Anschließend könnte die Technik hervorsagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich die Mutation zu einem Tumor entwickelt – und Ärzte können dann gezielt eingreifen. “Das ist in den kommenden zehn Jahren denkbar”, so Trümper. Damit rückt zumindest diese neue Form der Früherkennung mittelfristig in eine greifbarere Nähe.

Aber wie sieht es mit der gesamten Vision Zero aus, wie lautet hier die zeitliche Prognose? Wann Krebs zu einer chronischen Krankheit wird und wir keinen Menschen mehr daran verlieren, darauf wollen sich Mediziner und Forscher nicht festlegen. Immerhin wissen wir, von welchen Faktoren dieses Ziel abhängt: Von präziseren Therapien, besseren Vorsorgeuntersuchungen – und maßgeblich von unserem Lebensstil.