Wann wir endlich … unseren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen

Darum müssen wir drüber sprechen:

Der Umbau der Stromversorgung ist für die gesamte Energiewende zentral

Zusätzlich erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass unser Strombedarf in der Zukunft völlig neue Dimensionen erreichen wird. Denn Strom wird als Energieform auch für die Wärmeerzeugung und im Verkehr immer wichtiger., ist für die Frage, bis wann der Stromsektor zu 100% auf erneuerbaren Energien basiert, also entscheidend.

Strom soll nicht nur Smartphone-Akkus füllen und Glühbirnen leuchten lassen, sondern auch E-Autos und elektrische Wärmepumpen antreiben. Das ergibt Sinn: Denn wo der direkte Einsatz von Strom möglich ist, wird Energie sehr viel effizienter genutzt als bei der Verbrennung, bei der ein großer Teil der Energie als Abwärme verloren geht. Deshalb gilt: Eine Wärmepumpe ist effizienter als eine Öl- oder Gasheizung, ein E-Auto effizienter als das Pendant mit Verbrennungsmotor. Außerdem wird bald auch die extrem stromhungrige Produktion von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen anlaufen. Diese sollen überall dort, wo Strom nicht direkt eingesetzt werden kann, nachhaltige Alternativen zu Öl und Gas werden – etwa im Flugverkehr oder der Stahlproduktion.

Der Stromverbrauch wird steigen – aber wie schnell?

Weil so in den kommenden Jahrzehnten Millionen neuer Anwendungen dazu kommen, werden wir nicht nur grüneren, sondern mittelfristig auch deutlich mehr Strom brauchen. Wie schnell es wie viel davon sein muss, ist Inhalt einer anhaltenden Debatte in Politik und Wissenschaft.

Das Bundeswirtschaftsministerium geht bislang davon aus, dass der Bruttostromverbrauch bis 2030 trotz der wachsenden Verbreitung von E-Mobilität und Wärmepumpen zunächst leicht sinken dürfte. Durch effizienteren Einsatz des Stroms, so die Argumentation, könnte der Mehrbedarf für neue Anwendungen an vielen Stellen überkompensiert werden.

Wissenschaftliche Untersuchungen rechnen hingegen mehrheitlich mit einem schnell steigenden Strombedarf. Auch eine Expertenkommission, die die Bundesregierung in Energiefragen berät, bezweifelt, dass der geplante Ausbau ausreichen wird, um am Ende den tatsächlichen Strombedarf zu decken.

Spätestens in der Mitte des Jahrhunderts wird der Strombedarf deutlich gestiegen sein: Statt wie zuletzt im Schnitt etwa 500 Terawattstunden (TWh) pro Jahr, gehen Studien von einem Strombedarf von mindestens 700 TWh jährlich, die meisten aber eher von 1000 bis 1500 TWh aus.

Wind und Sonne liefern Energie im Überfluss

Um diesen riesigen Strombedarf erneuerbar zu decken, müssen vor allem die schlummernden Potenziale von Wind und Sonne aktiviert werden. Das bedeutet, noch mehr Windräder aufzustellen und noch mehr Flächen mit Fotovoltaik-Anlagen zu bestücken.

Potenzialanalysen gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 1200 TWh Strom aus Wind und Sonne produziert werden könnte – also deutlich mehr, als die 500 TWh, die wir aktuell verbrauchen. Nach Berechnungen von Aurora Energy Research könnte dieser Wert durch leistungsstärkere Anlagen bis 2040 auf 1800 TWh steigen. Alleine mit den beiden Zugpferden der regenerativen Stromerzeugung käme so auf das Jahr gesehen genug Strom zusammen, um den Bedarf des Landes zu decken.

Schade nur, dass die Sache etwas komplizierter ist: Selbst, wenn wir jeden verfügbaren Zentimeter Land mit Windrädern und Fotovoltaik-Modulen bedeckten, wäre das alleine noch nicht ausreichend, um eine stabile Stromversorgung an jedem Tag, in jeder Stunde eines Jahres zu gewährleisten. Denn auf heftige Stürme am einen Tag folgen Flauten am nächsten, auf Abschnitte voller Sonnenschein wiederum Schlechtwetterperioden, in denen der Himmel tagelang von Wolken bedeckt ist. Die Jahresleistung der Windkraft- und Fotovoltaikanlagen kommt also nicht durch einen gleichmäßigen und bedarfsgerechten Ertrag, sondern als Ergebnis massiver Schwankungen in der Erzeugung zustande.

Für die Stromerzeugung hieße das: Mal produzieren Wind und Sonne große Überschüsse, die das Netz überlasten; mal so wenig, dass wir vorübergehend zu wenig Strom zur Verfügung hätten.

Es ist das Dilemma dieser Energiewende: Wir sind zwar in der Lage, uns mit wolkenkratzerhohen Giganten die Bewegungsenergie des Windes nutzbar zu machen und mit Hilfe von Solarzellen Licht in elektrischen Strom zu verwandeln, bleiben am Ende aber doch ein Spielball der Natur. Wann uns Wind und Sonne genug Strom bereitstellen und wann nicht, liegt nicht in unserer Macht.

Biomasse und Tiefen-Erdwärme sind nur eine kleine Hilfe

Erschwerend kommt hinzu, dass jene Formen der erneuerbaren Energien, deren Output relativ stabil plan- und steuerbar ist, die deutsche Energiewende – Stand jetzt – nur sehr begrenzt unterstützen können: