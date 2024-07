Leben wir im Erdzeitalter des Anthropozän?

Aber:

Ist das Anthropozän wirklich ein eigenes Zeitalter oder nur eine unbedeutende Schwankung?

So sicher sich manche Forschende sind, dass wir im Anthropozän leben, so entschieden lehnen andere das Ausrufen dieser Epoche ab. Einige betrachten den Begriff Anthropozän als popkulturell, geboren aus einer Gesellschaftsdebatte, die die Menschheit erdgeschichtlich zu wichtig nehme und

Die zerstörerische Kraft des Menschen solle demnach mithilfe des Begriffs verdeutlicht werden und somit helfen, sie in Zukunft stärker einzudämmen. Einer geologischen Prüfung aber halte das Anthropozän letztlich nicht stand. Dabei führen sie im Wesentlichen drei Argumente gegen eine neue Epoche ab Mitte des 20. Jahrhunderts ins Feld:

Die Menschheit prägt die Erde und ihr Klima bereits seit Jahrtausenden. Das Holozän ist also bereits ein Anthropozän und sollte, wenn überhaupt, umbenannt werden. Der Startpunkt dieses Anthropozäns läge dann aber viel weiter in der Vergangenheit.

Sowohl das Holozän als auch das Anthropozän bewegen sich im üblichen Schwankungsbereich des Pleistozäns. Wir befinden uns also genau genommen immer noch in dieser 2,6 Millionen Jahre alten Epoche. Ob wir ihre Grenzen durch menschlichen Einfluss sprengen werden, ist noch nicht absehbar.

Geologische Epochen umfassen normalerweise Zeiträume von mehreren Jahrtausenden, wenn nicht gar Millionen Jahren. Es sei also schlichtweg noch zu früh, innerhalb einer einzigen Menschheitsgeneration eine neue Epoche auszurufen, da wir nicht wissen können, wie sich die Erde künftig entwickelt.

Tatsächlich hat die International Union of Geological Sciences (IUGS) – die in dieser Frage das letzte Wort hat – das Ausrufen einer neuen Epoche namens Anthropozän ab Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem aus erstgenanntem Grund erstmal abgelehnt. Die höchste geologische Gesellschaft ist damit dem Votum der Subcommission on Quaternary Stratigraphy gefolgt, die sich mit der jüngsten Erdgeschichte befasst, die Arbeit der AWG 2009 in Auftrag gegeben und ihren Vorschlag dann aber dieses Jahr abgelehnt hatte.

Der Einfluss der Menschen reicht weiter zurück

Mitglieder des Ausschusses wie Mike Walker, Geowissenschaftler und emeritierter Professor an der University of Wales Trinity Saint David, begründeten die Ablehnung in einem Interview mit der New York Times: „Der Einfluss des Menschen reicht viel tiefer in die geologische Zeit zurück. Wenn wir das ignorieren, ignorieren wir die wahren Auswirkungen, die wirklichen Auswirkungen, die der Mensch auf unseren Planeten hat.“

Ähnlich äußerte sich auch der Geologe Jan Piotrowski von der Universität Aarhus in Dänemark: „Was geschah zum Beginn der Landwirtschaft? Was ist mit der industriellen Revolution?“

Dass die Menschheit die Erde bereits seit Jahrtausenden umformt, ist in der Tat unumstritten. Die Umleitung von Flüssen zur künstlichen Bewässerung von Feldern wurde im großen Stil bereits vor zwei bis acht Jahrtausenden in China, Ägypten, Nahost, Südasien und Mittelamerika praktiziert.

Begann der menschengemachte Klimawandel schon vor Jahrtausenden?

Auch zum Aussterben der Mammuts seit dem Ende der letzten Eiszeit haben Menschen als Jäger ihren Beitrag geleistet. Technofossilien wie Keramik hinterlassen wir bereits seit 20.000 Jahren in der Umwelt. Aber vor allem beeinflusst der Mensch das Klima nicht erst seit der Industrialisierung.

Der Paläoklimatologe William Ruddiman hat bereits 2003 die These ins Spiel gebracht, dass die großflächige Abholzung von Wäldern für den Ackerbau in Europa vor 8000 Jahren und der Beginn des Reisanbaus in Asien vor 5000 Jahren bereits so große Mengen an Treibhausgasen (CO2 und Methan) freigesetzt haben, dass eine Abkühlung des Klimas – die dem Rhythmus des Pleistozäns nach eigentlich zu erwarten gewesen wäre – verhindert wurde.

Der Mensch habe also damals schon ein Abrutschen der aktuellen Warmzeit in eine neue Eiszeit verhindert – und damit Temperatur, Meeresspiegel, Gletscher und Flora und Fauna massiv verändert. Der heutige menschengemachte Klimawandel sei daher nur eine graduell verstärkte Fortführung einer Jahrtausende alten Entwicklung. Wenn überhaupt müsse das Anthropozän also nicht 1950 beginnen, sondern vor vielen Jahrtausenden.

Aber: Erst seit der Großen Beschleunigung verblassen natürliche Kräfte im Vergleich zur Einwirkung des Menschen

Ruddiman ist mit dieser Perspektive nicht allein, doch sie ist angreifbar. Denn das Anthropozän soll die Epoche bezeichnen, in der der Mensch zur prägendsten Kraft der Erde wurde und nicht nur eine unter vielen darstellt. Einer Studie aus 2017 zufolge wurde der Mensch aber erst in den letzten drei Jahrtausenden ein dominanter Faktor im Kohlenstoffzyklus der Erde. Und erst seit der Großen Beschleunigung verblassen natürliche Kräfte im Vergleich zur mittlerweile ungleich intensiveren Einwirkung des Menschen auf den Planeten.

So haben vor 6500 Jahren beispielsweise nur zehn Millionen Menschen auf der Welt gelebt, also 800 Mal weniger als heute. Unser heutiger Ressourcenbedarf lässt sich mit dieser Zeit kaum vergleichen, ebenso wenig wie die technischen Möglichkeiten, um diesen Bedarf zu decken. Nur dank moderner Maschinen können wir Unmengen an Brennstoff und Mineralien aus dem Boden befördern, verheizen oder verbauen.

In den letzten drei Jahrhunderten haben wir zudem über ein Drittel aller Wälder der Erde vernichtet – kein Vergleich zu den Flächen unserer Vorfahren. Deren Auswirkungen waren meist regional begrenzt. Zur zeitlichen Bestimmung einer neuen Epoche der gesamten Erde bleiben sie daher letztlich ungeeignet – im Gegensatz zu den zahlreichen globalen Signaturen, die wir heute hinterlassen.

Anthropozän, Hololzän oder doch nur Pleistozän?

Bleibt das stärkere Gegenargument gegen die Ausrufung des Anthropozäns: Dass selbst das Holozän eine anthropozentristische Erfindung sei und wir uns immer noch im 2,6 Millionen Jahre alten Pleistozän befänden, dessen Schwankungsbereich zwischen Warm- und Kaltzeiten wir nie verlassen hätten.

Tatsächlich wurde das Holozän im 19. Jahrhundert als eigene Epoche etabliert, weil in dieser Zeit der Mensch den Planeten erobert hat – und weil man damals noch gar nicht von der Existenz früherer Warmzeiten wusste. Schaut man sich jedoch nüchtern geologische Faktoren wie Klima, Meeresspiegel und polare Eisschilde an, so ist das Holozän größtenteils auch nur eine normale Warmzeit von vielen während des Pleistozäns.

Stützen sich Befürworter:innen des Anthropozäns zu viel auf Zukunftsprognosen?

Selbst wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, wirken manche menschengemachten Veränderungen des Erdsystems recht klein im Vergleich zu den natürlichen Schwankungen des Pleistozäns. So steigt der Meeresspiegel heute etwa 3,7 Millimeter pro Jahr. Zum Ende der letzten Kaltzeit hingegen waren es zeitweise über 40 Millimeter pro Jahr. Auch die Temperaturen liegen heute noch im Bereich der letzten Warmzeit, in der es bis zu 1,5 Grad wärmer (wenn nicht sogar mehr) als zu Beginn der Industrialisierung gewesen sein könnte.

Der Wissenschaftsphilosoph Carlos Santana weist zudem darauf hin, dass das scheinbar rasante Artensterben noch weit davon entfernt sei, das Kriterium für ein sechstes Massenaussterben zu erfüllen, für das drei Viertel aller Arten der Erde ausgerottet werden müssten.

Die Menschheit kann das Ruder noch rumreißen

In seinem Paper „Waiting for the Anthropocene“ (2019) problematisiert er, dass sich die Befürworterinnen und Befürworter des Anthropozäns viel auf Zukunftsprognosen stützten, obwohl die Aufgabe der Geologie bislang der Blick in die Vergangenheit anhand von Gesteinen war. Auch wenn der aktuelle Klimawandel und das Artensterben großes Potenzial hätten, die Grenzen des Pleistozäns zu sprengen, könne das heute noch niemand sicher wissen.

Die Menschheit könnte mit Klimaschutz, Recycling-Kreisläufen oder Schutzmaßnahmen für Biotope ihren Fußabdruck enorm verringern. Laut Santana sei es durchaus möglich, dass ein Geologe in 100.000 Jahren in den Sedimenten unserer Zeit dann keinen epochalen, sondern nur einen erdgeschichtlich unbedeutenden Wandel feststellen würde. Und solange das möglich ist, sollten wir das Anthropozän geologisch nicht anerkennen.

Die Geschwindigkeit der Temperaturänderungen ist außergewöhnlich

Wenn die Menschheit sich eine erdgeschichtliche Epoche zuschreiben will, muss sie sich an den Maßstäben der bisherigen Epochen messen lassen. Noch mögen die heutigen Temperaturen im Rahmen des Pleistozäns liegen: Die Geschwindigkeit, mit der sie sich ändern, tut es aber nicht. Die Erde hat sich im letzten Jahrhundert zehn Mal schneller erwärmt als beim Wechsel von Kalt- zu Warmzeiten bislang üblich – Tendenz weiter steigend. Die Rate der CO2-Freisetzung ist wahrscheinlich sogar die höchste seit 66 Millionen Jahren.

Wir rasen also gewissermaßen auf Veränderungen zu, die wir aber wegen der Trägheit des Erdsystems erst zeitversetzt in vollem Umfang erleben werden. Dass sie aber kommen und massiv ausfallen werden, ist ziemlich sicher.

Selbst wenn die Menschheit morgen verschwinden würde, haben wir mit unseren Emissionen laut einer Studie vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung bereits dafür gesorgt, dass die aktuelle Warmzeit wahrscheinlich noch 50.000 Jahre andauern wird, bei weiteren moderaten Emissionen sogar 100.000 Jahre, was den Rhythmus des Pleistozäns völlig sprengen würde.

Die Zukunftsprognosen kündigen einen massiven Wandel an

Das mag eine Prognose sein, aber sie basiert auf wissenschaftlichen Klimamodellen. Die Geologie wird auf sie zurückgreifen müssen, wenn sie die jüngste Epoche der Erdgeschichte bereits zu ihrem Beginn erfassen möchte. Und die Modelle lassen einen massiven Wandel der Erde erwarten, selbst wenn wir gegensteuern.

Der Kipppunkt, ab dem beispielsweise ein vollständiges Abschmelzen des Grönland-Eisschildes über die nächsten Jahrhunderte nicht mehr verhindert werden kann, ist eventuell bereits ab 1,7 Grad Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit überschritten – also nicht mehr allzu weit entfernt. Das Verschwinden der Eisflächen führt zugleich dazu, dass weniger Sonnenstrahlen zurück ins Weltall reflektiert werden, die Erde wird noch wärmer. Eine Spirale, die wir Menschen losgetreten haben und irgendwann vielleicht nicht mehr stoppen können.

Man kann natürlich darüber streiten, ob eine Epoche verselbständigten Klimawandels noch Anthropozän genannt werden sollte oder ob wir eher als einmaliges geologisches „Event“ in die Erdgeschichte eingehen. Womöglich bleiben wir nicht für immer die prägendste Kraft des Planeten, doch wir werden durch die bleibenden Rückstände der Großen Beschleunigung (ob nun Plutonium, Beton oder Bergbaulandschaften) geologisch nachweisbar der Auslöser dieser Entwicklung gewesen sein – vergleichbar mit einem Meteoriten, der auf die Erde eingeschlagen ist.