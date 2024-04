Ist Gentechnik in Lebensmitteln gefährlich?

Was sind mögliche Gefahren von Crispr/Cas9?

Die allermeisten Eigenschaften von Crispr/Cas9 sind Vor- und keine Nachteile. In der Umsetzung werfen diese Vorteile aber viele schwierige Fragen auf, egal ob praktischer, rechtlicher oder ethischer Art.

Auf den ersten Blick wird niemand etwas dagegen einzuwenden haben, bisher unheilbare Krankheiten endlich zu bekämpfen. Mit einer Gentherapie wäre das in vielen Fällen tatsächlich möglich oder zumindest denkbar. Denn immer genauer wissen wir, welches Gen, welche Genvariante oder Genkombination für welche Eigenschaft verantwortlich ist. Das birgt aber auch Probleme: Crispr/Cas9 erlaubt es theoretisch, fast jede Eigenschaft des Körpers zu verändern oder von vornherein zu bestimmen. Wann wäre dann noch Krankheit, was schon eine Art von "genetischer Schönheitschirurgie"?

Genetisch verändert oder nicht?

Ein weiteres Problem ist die Nachvollziehbarkeit von Erbgutveränderungen. Pflanzen mit völlig neuen Eigenschaften oder artfremden Genen, sofern sie in diesen selten Fällen lebensfähig sind, enthalten meist Hinweise darauf, wie die Gene in den Organismus gekommen sind. Mit Crispr/Cas9 sind die Veränderungen aber so präzise, dass auch die fähigsten Experten nicht mehr beurteilen können, ob die Genveränderung auf natürliche Weise entstanden ist oder im Labor. Das heißt zum einen: Die Technik kann das sehr gut, was die Natur auch macht. Nun können aber gezielt und einfach Veränderungen herbeigeführt werden, die in der Natur eher unwahrscheinlich wären. Diese neue Macht ist auch mit einer sehr großen Verantwortung verbunden.

Wenn die Schere an der falschen Stelle schneidet

So sehr Crispr/Cas9 auch angepriesen wird: Immer wieder gibt es Laborstudien, die zeigen, dass die Genschere mitunter an anderen Stellen (off-target) aktiv war und nicht nur an denjenigen, für die sie eingesetzt wurde. Solche Veränderungen können theoretisch Folgen haben. Vor dem Einsatz der Genschere fordern Umweltschutzverbände daher, das Risiko solcher unerwünschten oder fehlerhaften Veränderungen auszuschließen – insbesondere, wenn solche Veränderungen etwa über die Pflanzenzucht in die Umwelt gelangen. Das Schlagwort dieser Diskussion lautet Vorsorgeprinzip.

Dem widerspricht, dass auch in natürlichen Pflanzenpopulationen zufällige und möglicherweise nachteilige oder gar gefährliche Mutationen entstehen können und somit Teil der Umwelt sind. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass die Industrie bestimmte Pflanzensorten gezielt vermehren kann. In der Natur müssen sich einzelne Pflanzen selbst durchsetzen müssen.

Auch gesundheitliche Gefahren werden im Rahmen des Vorsorgeprinzips angeführt. Sie haben sich bislang nicht gezeigt. Durch den Konsum gentechnisch veränderter Organismen wurden noch keine gesundheitlichen Schäden nachgewiesen. Der Grund: Im Verdauungssystem greifen Enzyme das Erbgut der Nahrung an und bauen es größtenteils ab. Kleinere Sequenzen können zwar in die Blutbahn gelangen. Nachweise für schädliche Effekte gibt es bisher aber nicht – und bei "natürlichen" Lebensmitteln passiert das schon immer genauso.

Sind Pflanzengenome plötzlich Eigentum der großen Firmen?

Unklar ist zudem die Frage, ob Veränderungen durch Crispr/Cas9 dem Patentschutz unterliegen. Dazu müssen Behörden klare Regeln aufstellen. Grundsätzlich lassen sich technisch herbeigeführte Mutationen patentieren.

In Deutschland besagen die Regeln etwa:

Eine Sorte muss

neu,

unterscheidbar,

homogen und

beständig sein.

Stammen die Gene also aus anderen Wildsorten, also der schon bestehenden Vielfalt einer Kulturpflanze, würde das vermutlich nicht als neu oder patentwürdig eingestuft. Vorhandene Gene zu nutzen, hat dafür den Vorteil, dass die Pflanzen mit großer Wahrscheinlichkeit überlebensfähig sind. Wer im Labor künstliche Gene erstellt oder fremde Gene einbaut, muss damit rechnen, dass die Pflanze eingeht.

Eine Befürchtung ist, dass die führenden Konzerne auf dem Gebiet der Gentechnik ihre Macht weiter ausbauen, wenn sie für bestimmte genveränderte Sorten ein Patent erlangen. Über Crispr/Cas9 wäre das besonders leicht. Das Gegenargument ist, dass die anderen Züchtungs- und Mutationstechniken dermaßen aufwändig und teuer sind, dass sich aktuell sowieso nur Großkonzerne die Verfahren leisten können. Mit dem einfachen Crispr/Cas9 könnten auch kleinere Unternehmen versuchen, gute Pflanzensorten zu entwickeln, und damit den Wettbewerb wiederum erhöhen.

