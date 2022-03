So wirst du charismatischer

Lässt sich Charisma erlernen?

Charisma lässt sich in Teilen erlernen, weil es im Wesentlichen damit zu tun hat,

John Antonakis, Professor für Verhaltensökonomie an der Universität von Lausanne in der Schweiz, beschreibt zwölf verbale und nonverbalen Taktiken, die uns im Gespräch mit anderen charismatisch machen. Er nennt sie „charismatische Führungstechniken“.

Er untersuchte dafür die Nominierungsreden aller Anwärter für das Amt des Präsidenten in den USA zwischen 1916 und 2008. Das Ergebnis: Der Gebrauch von bildlicher Sprache, Anekdoten, Sprichwörtern und der richtige Einsatz von Körpersprache hatten einen signifikanten Einfluss auf den Ausgang der Wahl.

In einem Workshop brachten Antonakis und sein Team diese Taktiken 34 Manager:innen eines Schweizer Unternehmens bei sowie 41 Studierenden. Aufgrund der erlernten Taktiken konnte er in einer Untersuchung zeigen, dass die Teilnehmenden anschließend in ihren Reden und Vorträgen vor Publikum kompetenter und überzeugender wahrgenommen wurden.

Aber charismatische Menschen werden nicht nur gemocht, weil sie gute Geschichten erzählen oder Reden halten können, sondern auch dafür, weil sich andere in ihrer Gegenwart gut fühlen.

Olivia Fox Cabane beschreibt, wie wir die drei Säulen des Charismas im Alltag trainieren können. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass unsere Aufmerksamkeit immer wieder nachlässt, während wir mit jemandem sprechen, leidet unsere Präsenz darunter. Präsenz lässt sich mit Achtsamkeitsübungen im Alltag trainieren – wie zum Beispiel, sich für einen Moment nur auf die Umgebungsgeräusche, Straßenlärm, auf den Songtext unseres Lieblingslieds oder auf den prasselnden Regen zu konzentrieren. Das hilft uns, unsere Konzentration zu fokussieren.

Der Schlüssel zur Macht liegt laut Cabane darin, Selbstzweifel zu beseitigen und sich selbst zu versichern, dass man dazugehört und dass seine Fähigkeiten und Leidenschaften für andere wertvoll und interessant sind.

Die dritte Säule Wärme zu trainieren ist schon deutlich schwieriger. Dafür schlägt Olivia Fox Cabane vor, sich eine Person vorzustellen, für die man große Wärme und Zuneigung empfindet, und sich dann auf das zu konzentrieren, was man an der Interaktion mit ihr am meisten genießen. Jede Interaktion mit anderen bietet uns im Alltag die Möglichkeit, Charisma zu trainieren.

Autorin: Angelina Prehl