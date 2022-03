Das erwartet unseren Apfelbaum in der Klimakrise

Darum müssen wir drüber sprechen:

Extremwetterereignisse bedrohen Apfelernte

„Schön, wenn der Frühling und die Blütenpracht jetzt schon früher beginnen“, denken jetzt vielleicht einige? Jein, sagen Experten. Denn die Sache hat einen Haken:und Frost ihre Blüte angreift.

Dabei gilt auch: Beginnen der Frühling und mit ihm die wärmeren Temperaturen früher, dann verschieben sich natürlich auch die letzten Spätfrosttage im Kalender nach vorne. Allerdings, so prognostiziert es ein Forscherteam der Humboldt Universität Berlin, ist dieser Effekt in weiten Teilen Deutschlands weniger ausgeprägt als die frühe Blüte. Anhand von Modellrechnungen, die verschiedene Klimaszenarien abdecken, zeigt die Studie: Sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands erhöht sich bei anhaltendem Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Frostschäden signifikant. Besonders betroffen sind demnach die Apfelanbaugebiete am Bodensee und im Alten Land. In Mitteldeutschland hingegen ist keine eindeutige Tendenz erkennbar. „Die Wahrscheinlichkeit für Jahre mit Frostschäden ist in Norddeutschland in einer Zwei-Grad-Welt rund acht Prozent höher als unter der aktuellen Erderwärmung“, sagt Studienautor und Klimaphysiker Peter Pfleiderer.

Ertragsverluste in Milliardenhöhe

Wie schwerwiegend die Auswirkungen solcher Frostereignisse für die Landwirte sein können, zeigt das Jahr 2017: In der zweiten Aprilhälfte dieses Jahres drang nach einer sehr warmen Periode, die zu vorzeitigem Vegetationswachstum geführt hatte, eine kalte Luftmasse aus der Arktis in Mittel- und Westeuropa ein und verursachte großflächige Schäden in der natürlichen Vegetation sowie in Anbaugebieten. Durch die Ernteschäden entstand in Europa schätzungsweise ein gesamtwirtschaftlicher Schaden von 3,3 Milliarden Euro, betroffen waren vor allem Obstbauern und Winzer.

Durch Frostschäden fällt die Ernte nicht nur geringer aus, auch die Qualität der Früchte leidet: Schädigt der Frost nur einen Teil der Apfelblüte, kann es trotzdem zur Fruchtentwicklung kommen. Allerdings entwickeln diese Äpfel dann unter anderem auf der Schale bräunliche, leicht wulstigen Frostringe. Das Problem: Obwohl die Frucht noch genießbar ist, werden Äpfel mit solchen optischen Mängeln meist in der Qualität herabgestuft und als Mostobst verarbeitet. Dies bedeutet tiefere Preise und daher auch wirtschaftliche Verluste für die Landwirte.

Ein internationales Forscherteam hat anhand von detailliert erfassten Daten von Schweizer Apfelplantagen gezeigt, dass durch Frost ausgelöste optische Mängel sogar noch stärker das Einkommen der Landwirte gefährden können als die Ernteausfälle. Die Forschenden berechnen, dass Frostereignisse im Frühjahr zu Umsatzeinbußen von bis zu zwei Prozent pro ausgesetzter Froststunde während der Blüte führen. „Daraus folgt nicht zwingendermaßen, dass der Apfel zukünftig auch teurer für die Kunden wird“, sagt Johann Bachinger vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF). Denn der Preis der Lebensmittel werde vor allem auch von Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt bestimmt.

Prognosen zeigen: Hagel wird häufiger

Extremwetterereignisse wie ein später Kälteeinbruch zur Blütezeit sind nicht die einzige Gefahr, die der Klimawandel für den Apfel bei uns mit sich bringt. Eine Forschergruppe am Karlsruher Institut für Technologie zeigt, dass auch die Hagelwahrscheinlichkeit in Deutschland je nach Klimaszenario in den nächsten dreißig Jahren um zehn bis 40 Prozent zunimmt. Auch die Größe der Hagelkörner könnte sich den Modellrechnungen zufolge teils verdoppeln. Dabei kann schon ein einzelner Hagelschauer von wenigen Sekunden die gesamten Früchte einer Obstplantage so stark beschädigen, dass sie nur noch zu einem deutlich geringeren Preis verkauft werden können.

Ein weiteres Risiko, das durch den Klimawandel steigt, ist Sonnenbrand. Extreme Hitze kann auch die Schale des Apfels regelrecht verbrennen. Das wird anhand von leichten Bräunungen bis hin zur Sonnenbrand-Nekrose sichtbar, bei der die Zellen absterben und der Apfel dunkelbraune, faulige Stellen aufweist.