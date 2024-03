Heuschnupfen wird unterschätzt und kann schlimme Folgen haben

Welche Risikofaktoren gibt es?

Mikrobiom kann schützen

Grundsätzlich kann jeder Mensch allergischen Schnupfen entwickeln. Weil die Anlage dazu aber vererbt wird, steigt das Risiko, wenn beide Elternteile ein oder mehrere Allergien haben. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kind krank wird, zwischen 50 und 70 Prozent. Forschende am Max Delbrück Center haben in einer großen Studie herausgefunden, dass das Risiko für Heuschnupfen, Asthma und ein allergisches Ekzem meistens zusammen vererbt wird.

Eine weitere Rolle spielt das Mikrobiom – also die individuelle Zusammensetzung der Bakterien auf der Darmschleimhaut. Studien zeigen, dass es dabei vor allem um die Vielfalt geht. Je bunter die Mischung, desto geringer das Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Weniger entscheidend ist dagegen, welche Bakterien dort unterwegs sind.

In der Wissenschaft wird außerdem diskutiert, welche Effekte die Psyche hat. In einer Untersuchung konnten Forschenden sehen, dass Menschen mit einer generalisierten Angststörung häufiger Heuschnupfen hatten als andere. Das könnte daran liegen, dass es eine enge Verbindung zwischen dem Immun- und dem Nervensystem gibt. Die genauen Mechanismen sind aber noch nicht erforscht.

Belegt ist auch, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, häufiger Allergien bekommen als andere.

Widersprüchliche Ergebnisse zum Stillen

Während einige Untersuchungen zeigen, dass gestillte Kinder besser vor Allergien geschützt sind, als andere, schreibt die Gesellschaft für Pädriatrische Allergologie und Umweltmedizin in ihren Leitlinien zur Allergieprävention: "Aus den wissenschaftlichen Daten lässt sich nicht ableiten, dass Stillen zu einem geringeren Risiko für Allergien beim Kind führt."

Unstrittig ist dagegen, dass es besser ist, sich mit Allergenen - also den Stoffen, die Allergien auslösen können - zu konfrontieren, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Kinder, die auf dem Bauernhof groß werden, entwickeln deshalb seltener Allergien als andere.

Immunsystem langweilt sich

Weil die hygienischen Bedingungen in den Industrieländern besser geworden sind, sind weniger Parasiten und andere Krankheitserreger unterwegs. Forschende gehen davon aus, dass sich das Immunsystem deshalb auf harmlosere Stoffe stürzt.

Luftverschmutzung begünstigt Allergien

Es ist belegt, dass Zigarettenrauch bei Kindern das Risiko für Allergien erhöht. Stickoxide und Feinstaub greifen außerdem die Schleimhäute an und machen sie durchlässiger für mögliche Allergene. Und sie verändern die Struktur der Pollen und erhöhen so ihre allergene Wirkung. In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung entwickeln Menschen deshalb überdurchschnittlich häufig Heuschnupfen.