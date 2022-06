So verändert sich das Klima in deiner Region

Darum geht’s:

Klimaveränderungen kommen auf uns zu

Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Dürresommer 2018, 2019 und 2020 oder immer mehr Brände in Brandenburg: Schon jetzt nehmen Extremwetterereignisse zu und höhere Temperaturen sind in Deutschland messbar. Durch den Klimawandel könnten sie in Zukunft noch häufiger werden.

Wenn du wissen willst, ob das aktuelle Wetter in deiner Region vom Durchschnitt der letzten Jahre abweicht, schau mal hier vorbei: Ist das noch Wetter oder schon Klima?

Steigende Durchschnittstemperaturen

Zwischen 1881 und 2021 ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland bereits um 1,6 Grad gestiegen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Das führt dazu, dass sich Anbauregionen und Blütezeiten von Pflanzen langsam verschieben. Neue Schädlinge breiten sich aus und das Artenspektrum von Tieren und Pflanzen verändert sich. Expert:innen sehen die biologische Vielfalt bedroht – vor allem in Ökosystemen in Gebirgen oder im Wattenmeer. Außerdem kommt es zu höheren Pollenbelastungen und dadurch verstärkt zu Allergien.

Trockenheit und Waldbrände

Die Sommer 2018, 2019 und 2020 waren von extremer Trockenheit geprägt. Es kam zu Ertragsausfällen in Land- und Forstwirtschaft, vertrocknetem Stadtgrün, Schäden an Feuchtgebieten, Waldbränden sowie verminderter Schiffbarkeit und beeinträchtigtem Warentransport über Flüsse.

Der Dürremonitor des Helmholtz Zentrum für Umweltforschung zeigt, dass vor allem die tiefen Bodenschichten in einigen Regionen noch besonders trocken sind.

Dürre: So kommen wir auf Dauer damit klar

Starkregen und Hochwasser

Starkregenereignisse und Hochwasserkatastrophen können durch den Klimawandel häufiger werden.